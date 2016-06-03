Facebook董事会意图削弱扎克伯格万一离开公司后的控制权

路透6月2日 - 社交媒体巨头Facebook(FB.O)董事会提议，如果公司执行长暨联合创始人扎克伯格在未来某个时候决定退出管理层，则取消扎克伯格的多数表决控制权。

在周四提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中，Facebook董事会称将会要求股东就一项提案进行表决，一旦扎克伯格不再担任公司领导，其手中的B类股将转为A类股。

截至6月2日，扎克伯格持有约400万股A类股和4.19亿股B类股，总共相当于握有约53.8%的投票权和14.8%的经济权益。

董事会称，6月20日年度股东大会将对该提议进行表决，目的在于确保公司未来负责人的管理权不会受到限制。

“如此一来，当公司不再由创始人主导后，这些新规定可确保公司不再受创始人的控制，”董事会在文件中称。(bit.ly/1Y5tYkP)

根据当前条款，扎克伯格即便离开公司也可以持有B类股并行使多数表决控制权。此外，扎克伯格还可以将手中的B类股、或许还有多数表决控制权留给其继承人。(完)