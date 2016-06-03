Facebook董事会意图削弱扎克伯格万一离开公司后的控制权

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月2日 - 社交媒体巨头Facebook(FB.O)董事会提议，如果公司执行长暨联合创始人扎克伯格在未来某个时候决定退出管理层，则取消扎克伯格的多数表决控制权。
在周四提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中，Facebook董事会称将会要求股东就一项提案进行表决，一旦扎克伯格不再担任公司领导，其手中的B类股将转为A类股。
截至6月2日，扎克伯格持有约400万股A类股和4.19亿股B类股，总共相当于握有约53.8%的投票权和14.8%的经济权益。
董事会称，6月20日年度股东大会将对该提议进行表决，目的在于确保公司未来负责人的管理权不会受到限制。
“如此一来，当公司不再由创始人主导后，这些新规定可确保公司不再受创始人的控制，”董事会在文件中称。(bit.ly/1Y5tYkP)
根据当前条款，扎克伯格即便离开公司也可以持有B类股并行使多数表决控制权。此外，扎克伯格还可以将手中的B类股、或许还有多数表决控制权留给其继承人。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。