Facebook将在5月7日开始IPO路演--消息人士

欧洲央行执委劳滕施莱格乐见通胀上升 但称升息还言之过早
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
路透旧金山5月1日电---熟悉内情人士周二表示,Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)路演将在下周一举行,意味着该公司股票应该从5月18日开始交易.
另一位消息人士称,Facebook创始人兼执行长扎克伯格将参与路演.
IPO路演通常会持续两周.如果路演特别顺利的话,有时股票会提早数天开始交易.
上周知情人士透露,Facebook最近发起的收购案可能让该公司上市时间延後一周左右,因监管当局需要审核.
不过消息人士称,该审核过程已接近完成,Facebook得以在下周一展开IPO路演.消息人士不愿具名,因他们均未获授权对外谈论Facebook的IPO案.
预估Facebook将筹得至少50亿美元,可能会成为矽谷最大的IPO案.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
路透华盛顿/柏林2月17日 - 国际货币基金组织(IMF)对于周五的一则媒体报道未予置评，称其关于希腊救助协议的立场没有变化。媒体称IMF可能为第三轮希腊救助计划贡献最多50亿欧元(53亿美元)。
路透法兰克福2月17日 - 中国航空企业海航集团已持有德意志银行略超过3%的股份，并在周五表示可能进一步增持。