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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 27日 星期五 15:44 BJT

Facebook营收增长减速 股价大跌

Facebook发布上市後首份财报，公布第二季营收增长32%至11.8亿美元，增速大幅放缓，加上该公司没有发布业绩展望，让部分投资者感到失望，股价跌破24美元，其上市以来市值已蒸发三分之一。

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