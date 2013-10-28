三成美国成人上Facebook看新闻--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月24日(记者 Jennifer Saba) - 根据皮尤研究中心上周四公布的一项研究，三分之一的美国人通过Facebook 获取新闻。

大约80%的受访者是在查看朋友信息或分享照片时无意间获取新闻的。但研究发现，Facebook对于十分关注新闻的消费者来说并非一个重要途径。

皮尤研究中心新闻研究主管Amy Mitchell在声明中表示：“人们到Facebook分享个人信息，然后几乎是无意间获取到新闻。”

这也是皮尤研究中心与约翰S.和詹姆斯L.奈特基金会合作对社交媒体和新闻消费进行监测的一系列研究之一。

该研究显示，大约三分之二的美国成人使用Facebook。只有4%的Facebook新闻消费者称，Facebook是他们获取新闻的最重要平台。

社交媒体在人们如何获取新闻过程中扮演着日益重要的作用。这一趋势在年轻人中尤为明显，年轻人喜欢通过Twitter、Facebook获取新闻，而非通过传统的纸媒或广播电视等渠道。

在早些时候的研究中，皮尤研究中心发现，有34%的年龄在18-24岁之间的人通过社交媒体获取新闻，而年龄在50-64岁之间的成年人，使用社交网站获取新闻的比例仅为10%。

皮尤研究发现，年龄在18-29岁的成年人占Facebook新闻消费者的三分之一。（完）