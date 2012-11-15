Facebook约8亿股禁售期届满未现汹涌卖压

* 公司内部人士未卖出,投资人松一口气

* 是最新一波禁售期届满

* 放空Facebook股票成本大减

路透旧金山11月14日电---Facebook Inc(FB.O)周三跳涨近13%,因在大量股票禁售期届满之际,却没有立即引发庞大的公司内部人士卖压,使得投资人松了一口气.

"在禁售期届满之际,没有什麽抛售的理由,"纽约Solaris Group投资长Tim Ghriskey表示,"有鉴於股价偏低,那些长期持有者决定续抱,这带动股价大涨,因对禁售期届满的负面预期消散."

此次有大约8亿股解禁,是Facebook於5月上市以来最大一批股票禁售期届满.

这批解禁股票使市场可供交易的在外流通股票自9.21亿股大增.

"我们也曾经见过这样的状况.人们在禁售期届满之前抛售股票,之後则是出现一些紧张情绪消散後的涨势,"Jacob Funds执行长Ryan Jacob表示.该公司并未持有Facebook股票.

Facebook股价周三常规交易时段收涨12.6%至22.36美元,成交量是过去50日均量的四倍有余.

Facebook股票禁售期自8月开始陆续届满,而每一次禁售期届满均让公司股价承压.

**放空成本下滑**

Pivotal Research Group分析师Brian Wieser表示,他预期Facebook内部人士不会在解禁时全数抛售持股.

"我预期未来数周出售的量很大,但不会到市场无法消化的程度,"Wieser表示.根据他的估算,近8亿股Facebook解禁股票中,约有4.86亿股会遭出脱.

鉴於5月上市以来股价表现惨淡,有一些证据显示浓厚的放空兴致已经消散.

根据金融资讯服务公司Markit数据,可供融券放空的股票中有约28%出借,远低於8月初的逾80%高点.

相似的是,同时也在追踪放空资料的SunGard旗下Astec Analytics指出,本月初以来Facebook的借券成本下滑超过五成.

"所有迹象似乎都暗示着市场正丧失作空Facebook的兴致,"Astec市场分析师Karl Loomes表示.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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