Facebook计划在台湾设立首座亚太数据中心--台湾官员

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透台北12月2日 - 一台湾政府官员周三表示，社群网路业巨擘Facebook(FB.O)正评估在台湾投资100亿台币(3亿美元)兴建首座亚太数据中心的可能性，加入谷歌(GOOGL.O)的行列。
彰化县长魏明谷表示，该数据中心将占地6公顷，未来可能扩大至20公顷。
谷歌已在彰化县设置一个数据中心，部分是因为希望能够涉足迅速成长的亚洲市场。
Facebook称尚未就此做出决定。
Facebook发言人在一封电子邮件中表示，“作为一个将全球各地数以10亿计人口串连起来的全球性公司，我们总是在评估新数据中心的可能落脚处，但我们目前还没相关事项可以宣布。”
根据其他台湾媒体报导，这将会是Facebook在亚洲的首座数据中心，该公司在美国有四个数据中心，在瑞典则有一座。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。