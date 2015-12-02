Facebook计划在台湾设立首座亚太数据中心--台湾官员

路透台北12月2日 - 一台湾政府官员周三表示，社群网路业巨擘Facebook(FB.O)正评估在台湾投资100亿台币(3亿美元)兴建首座亚太数据中心的可能性，加入谷歌(GOOGL.O)的行列。

彰化县长魏明谷表示，该数据中心将占地6公顷，未来可能扩大至20公顷。

谷歌已在彰化县设置一个数据中心，部分是因为希望能够涉足迅速成长的亚洲市场。

Facebook称尚未就此做出决定。

Facebook发言人在一封电子邮件中表示，“作为一个将全球各地数以10亿计人口串连起来的全球性公司，我们总是在评估新数据中心的可能落脚处，但我们目前还没相关事项可以宣布。”

根据其他台湾媒体报导，这将会是Facebook在亚洲的首座数据中心，该公司在美国有四个数据中心，在瑞典则有一座。(完)