Facebook保证不通过售股套现缴税

资料图片显示Facebook的logo以及手机上该公司创始人扎克伯格的主页。 REUTERS/Valentin Flauraud

路透旧金山9月4日电---Facebook(FB.O)承诺不通过售股套现,支付近20亿美元的税款,并表示允许员工较预定时间提前数周售股套现,在股价不断下跌之际藉此安抚不安的投资者和员工.

Facebook周二表示,如此一来将使公司的总流通股数量减少约1.01亿股.Facebook市值自5月上市以来已蒸发超过50%.

Facebook股价在周二盘後交易中上涨1.8%,报18.05美元.

Facebook在提交给监管机构的文件中称,将使用手头现金和信贷工具所获得的借款支付股票薪酬税.

"他们在用现金是个好事情.感觉像是一场小型股票回购,因为那样做将流通股数量减少了1.01亿股,"Susquehanna金融集团分析师Herman Leung说.(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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