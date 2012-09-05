Facebook保证不通过售股套现缴税

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透旧金山9月4日电---Facebook(FB.O)承诺不通过售股套现,支付近20亿美元的税款,并表示允许员工较预定时间提前数周售股套现,在股价不断下跌之际藉此安抚不安的投资者和员工.
Facebook周二表示,如此一来将使公司的总流通股数量减少约1.01亿股.Facebook市值自5月上市以来已蒸发超过50%.
Facebook股价在周二盘後交易中上涨1.8%,报18.05美元.
Facebook在提交给监管机构的文件中称,将使用手头现金和信贷工具所获得的借款支付股票薪酬税.
"他们在用现金是个好事情.感觉像是一场小型股票回购,因为那样做将流通股数量减少了1.01亿股,"Susquehanna金融集团分析师Herman Leung说.(完)
--编译 白云;审校 张明钧
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