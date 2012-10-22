Facebook高管跳槽伦敦Tech City

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透伦敦10月21日电---Facebook(FB.O)欧洲经营主管Joanna Shields辞职,加入英国政府为建设伦敦矽谷(矽谷)成立的机构.
Tech City Investment Organisation成立於2011年4月,旨在吸引对伦敦东部被称为"硅岛(silicon roundabout)"的投资,支持寻求扩张的新兴企业.
该机构已与思科(Cisco System)(CSCO.O),谷歌(Google)(GOOG.O)及英特尔(Intel)(INTC.O)等公司签署协议.
"Tech City的成功显示,当我们支持一些最具创新和志向的企业成长时,会有怎样的效果,"英国首相卡梅伦周日在一份声明中称.
Shields称,希望伦敦成为全球科技业首选并将为此而努力.
她的离开将对Facebook造成冲击,因Facebook高调上市後难以被华尔街接受,正寻求安抚股东.
对营收增长放缓的担忧令Facebook市值减半,公司股价周五收报19美元,而5月上市发行价为38美元.
"Facebook支持英国政府建立更强劲的科技导向经济及扶持新兴企业的远见,我们祝Joanna成功,"一公司发言人称.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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