Facebook董事Thiel抛售两千万股股票 套现近4亿美元

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透旧金山8月20日电---据监管文件显示,Facebook(FB.O)董事Peter Thiel上周抛售价值约4亿美元的Facebook股票,将他持有的大部分股权套现.
Thiel上周四和周五在首个禁售期结束後,按每股19.27-20.69美元的均价抛出Facebook股票.
据文件显示,Thiel抛售出近2,000万股Facebook股票,是次抛股是按Thiel在5月18日达成的交易计划进行.
Thiel仍持有约560万股Facebook股票.他曾是PayPal的联合创始人,也是Facebook最早期的投资者之一.他的发言人拒绝对抛售股票置评.
Facebook周一常规交易时段收报20.01美元,较上市价38美元跌去近50%.(完)
--编译 白云;审校 艾茂林
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