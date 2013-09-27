博客：Facebook和Twitter即使进入中国也难有作为

2013年9月25日，上海浦东金融区，一位男子在使用iPad上的Facebook应用。 REUTERS/Carlos Barria

记者 Paul Carsten

如果Facebook(FB.O)和Twitter在中国解禁，他们将面临一个艰巨的任务：他们面对拥有深厚基础的国内竞争对手。

中国互联网的发展多年来与世隔绝，包括腾讯(0700.HK)、新浪(SINA.O)和人人网(RENN.N)等在内的中国社交媒体公司不会太过担心Facebook和Twitter的进入。

中国有5.91亿互联网用户，是世界上最大的互联网人群。

中国自2009年开始屏蔽Facebook和Twitter，但根据《南华早报》周二的报道，上海自贸区内将解除对Facebook和Twitter等网站的屏蔽。

但他们可能迟到太久，或无法在中国这个最具前途、限制也最多的国家复制在它国的成功。2012年中国互联网广告收入飙升近47%，达到123亿美元。

总部位于中国的社交媒体咨询公司CIC的首席执行官SamFlemming表示：“中国的社交媒体属世界最先进、最发达的行列。它不是单单的社交网络，而是中国互联网的主要部分。”

在中国广受欢迎的微信服务有大约2.36亿用户，占到所有中国智能手机用户的逾一半，而新浪微博去年的注册用户数量已超过5亿。

腾讯的微信服务可使用户实现私下对话，群聊、玩游戏、更新朋友圈信息、发送语音信息以及进行网络支付。

本月，腾讯的市值已达到1,000亿美元。

Facebook去年在其IPO说明书中称，公司在中国的市场份额几乎为零，近期的研究显示，Twitter在华活跃用户不超过5万人。中国民众需要“翻墙”才能访问上述两个网站。

Flemming表示：“微博的功能与Twitter类似，但它在中国的作用主要是传播新闻、信息以及娱乐，这才是关键所在。”

“微博是中国的‘时代精神’，是中国的聊天室。”

**打击谣言**

Facebook和Twitter等企业在进入中国时面临的一个主要挑战是如何解决政府的审查问题。这也是限制国内网络媒体的一个问题。

《Facebook 效应》(TheFacebook Effect)的作者David Kirkpatrick说：“Facebook需要全面妥协才能进入中国。”

他补充道，中国人对品牌的喜爱，渴望与全世界互动的心理会吸引中国用户使用Facebook。Facebook在全球每月有11.5亿活跃用户，市值目前已达到1180亿美元。

截止到6月，人人网的用户为5,400万，市值不到13亿美元。

可能将要上市的Twitter目前有大约2亿活跃用户，估值约为150亿美元。

整体而言，即便不限于上海自贸区，中国解禁这些社交网站的影响可能也很有限。

Kirkpatrick说：“影响主要集中在那些有全球视野、需要与全球交流的人那里。多数中国人不会将其视为排在微博和微信之后的一个选择。”（完）