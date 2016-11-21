Facebook将扩展英国业务 在英退公投后对该国投下信任票

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月21日 - 社交网络公司Facebook (FB.O)称2017年将使其英国业务扩展50%，和美国科技企业谷歌(GOOGL.O)一样增加在英国的投资，尽管英国公投退欧引发了不确定性。
Facebook称，准备明年在伦敦设立一处新的总部，将招聘500名新员工，公司在英国现有1,000名员工。
“英国仍是科技公司的最佳地点之一，是Facebook发展的重要部分，”该公司负责欧洲、中东和非洲业务的副总裁Nicola Mendelsohn将于周一晚些时候在英国工业联盟(CBI)举办的一场会议上表示。
谷歌曾在11月初宣布，在伦敦区新建一栋大楼的计划，将有额外数以千计的工程师进驻。(完)
(编译 王琛；审校 汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。