Facebook将扩展英国业务 在英退公投后对该国投下信任票

路透伦敦11月21日 - 社交网络公司Facebook (FB.O)称2017年将使其英国业务扩展50%，和美国科技企业谷歌(GOOGL.O)一样增加在英国的投资，尽管英国公投退欧引发了不确定性。

Facebook称，准备明年在伦敦设立一处新的总部，将招聘500名新员工，公司在英国现有1,000名员工。

“英国仍是科技公司的最佳地点之一，是Facebook发展的重要部分，”该公司负责欧洲、中东和非洲业务的副总裁Nicola Mendelsohn将于周一晚些时候在英国工业联盟(CBI)举办的一场会议上表示。

谷歌曾在11月初宣布，在伦敦区新建一栋大楼的计划，将有额外数以千计的工程师进驻。(完)