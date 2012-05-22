美国股市收平 Facebook延续跌势

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 原材料股和能源股的跌势抵消了金融股上涨的影响
* Facebook日低较招股价低20%
* 美国4月成屋销售增加3.4%,高於预期
* 戴尔公布业绩後盘後下滑
* 道指收低0.01%,标普500指数微升0.05%,Nasdaq指数跌0.3%
路透纽约5月22日电---美国股市周二大致收平,尾盘交投震荡,原材料股和能源股的跌势抵消了金融股上涨的影响.
股市盘中多数时间上涨,受意外强劲的成屋销售数据支撑,该数据提振银行股.但在最後半小时涨幅回吐,一度跌至平盘下方後又出现反弹.
Facebook Inc (FB.O)延续跌势,且令科技股承压,在周一大跌後投资人鲜有理由买入.在周三欧美举行非正式峰会前,投资人仍对欧洲情势紧张.
周二的表现"只不过是人气的暂时转变."欧洲将继续从一个危机走向另一个危机,"Economic Outlook Group首席全球分析师兼董事总经理Bernard Baumohl表示.
标普原材料股指数.GSPM下滑0.6%,为今日表现最弱类股.美国铝业(AA.N)跌1.3%,报8.49美元.标普能源股指数.GSPE跌0.3%,美国原油期货则下滑1%.
Facebook收挫8.9%,报31美元,拖累科技股走势,因在路透报导该公司牵头承销商摩根士丹利在Facebook IPO前下调其营收预估,令投资人对该公司估值产生质疑.
周二开盘後不久,Facebook触及30.98美元日低,较招股价38美元低近20%.
道琼工业指数.DJI收跌1.67点,或0.01%,至12,502.81点;标准普尔500指数.SPX收高0.64点,或0.05%,至1,316.63点.Nasdaq指数.IXIC小跌8.13点,或0.29%,至2,839.08点.
标普500指数在连跌六日,在1,290点水准寻获支撑後,在过去两日反弹.1,290点是该指数10个月移动均线切入位.
美国公布4月成屋销售大增,提前止赎减少推高楼价,这是一连串疲弱经济数据公布後市场乐见的迹象.
房屋销售数据提振银行股和地产股,标普500金融股指数.GSPF收高0.7%,美国银行(BAC.N)升2.2%,报6.98美元,道琼美国房屋营建类股指数.DJUSHB升1.8%.
戴尔DELL.O盘後发布首季业绩,股价盘後急挫6.5%.
但PetSmart Inc PETM.O盘後发布业绩後则上扬6.6%.
常规交易时段,戴尔收高0.7%,报15.08美元,PetSmart跌0.2%,报55.62美元.
百思买(BBY.N)公布的季度业绩优於预期,该股收高1.6%,报18.46美元.
惠誉将日本主权债信评等由"AA"降至"A+",评等展望为负面,因日本亟需加税以抑制庞大公共债务,但推动加税进展迟滞.
经济合作暨发展组织(OECD)周二发布的半年度全球经济展望报告显示,美国和日本经济在发达经济体中带头复苏,但复苏态势脆弱,如果欧元区未能有效控制其增长危机,复苏步伐将受阻.
美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约72.5亿股,低於78.4亿股的去年日成交均值.
在纽约证交所上涨和下跌股比为16:15.Nasdaq市场该比例为9:16.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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