标题新闻：Facebook执行长扎克伯格称公司月活跃用户量达到20亿，3月底时为约19.4亿

标题新闻：加拿大央行副总裁帕特森称过去两次降息扶助国内经济完成适应油价下跌影响的调整
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路透纽约/伦敦6月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三续跌至16个 月低位，交易员未理会主要种植国巴西中西部地区的甘蔗数据低于预期， 7月合约到期前较10月合约贴水缩窄。 10月原糖期货 收跌0.13美分，或1%，报每磅12.76美分，为20 16年2月以来最低。 周五到期的7月合约 较10月合约贴水一度从前日的0.24美分缩 窄至0.18美分。截至周二的未平仓合约为64,526口。 甘蔗行业集团Unica称，6月上半月，巴西中南部地区的糖产量为237. 9万吨，高于上月同期，但低于预期。 交易员称，投机客可能想要价格在第二季度结束前走低，他们持有的 净空头头寸为近两年来最高。周五是第二季度的最后一个交易日。 8月白糖期货 收跌2.10美元，或0.5%，报每吨386.80美元。 9月伦敦可可 收高1英镑，或0.1%，报每吨1,497英镑，英镑兑 美元上涨限制了升幅。 9月纽约可可 收高21美
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