Facebook上市後的新富豪们：淡定

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透2月2日电（记者 Jennifer Hoyt Cummings）---Facebook上市催生出约1,000名百万富翁雇员，他们首先要做的是面对现实。
金融顾问称，迅速步入百万富豪行列的人最初往往缺乏理性思维。“完全消化影响大约需要三至五年。”Sudden Money Institute创始人布莱德利（Susan Bradley）称。
金融顾问指出，新富豪倾向於犯错误，比如放纵消费，或与朋友做危险的交易；有些人不知所措，让财富停留在自己持有的公司股票上；也有人不愿受到顾问的束缚，哪怕是可以信赖的顾问，作出稀奇古怪的投资决定，往往与专家的建议相悖。
Facebook周三提交了上市文件，上市後很多雇员将步入百万富豪行列。当上市後六个月的禁售期结束时，这些账面的财富就可以兑现了。
很多金融顾问给予很快将步入富豪行列的Facebook雇员的建议是：淡定。
他们认为，最好利用禁售期列出一些目标，决定如何支出，并与顾问协商如何在不影响这些目标的前提下进行投资。他们还建议，最好不要在禁售期结束前承诺大额支出，因为届时股价可能下跌。
很多因公司上市迅速发家的人会犯同样的错误：让财富停留在自己持有的公司股票上。大多数人不知该如何制定计划，或者因对公司忠诚不愿卖出。
投资者资本管理公司的金融规划师Julie Schatz试图劝说这些通过公司上市致富的人：鸡蛋不要放到同一个篮子里。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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