扎克伯格在Facebook上市後低调完婚

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透旧金山5月20日电---周日意外传出Facebook(FB.O)CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）结婚的消息，但是否签署婚前协议等问题让他的婚姻仍是迷雾重重。
Facebook发言人被授权代表扎克伯格夫妇向外界宣布称，扎克伯格周六在位於加利福尼州Palo Alto的自家後院，与恋爱已久的女友普莉希拉·陈（Priscilla Chan）举行了婚礼，到场的宾客不超过100人。
对於扎克伯格夫妇是否签署婚前协议，该公司的另一位发言人不愿置评。
该公司发言人称，宾客们起先以为他们是来参加普莉希拉·陈的毕业派对，到场後才知道他们要见证的是一场婚礼。5月14日，普莉希拉·陈刚从加利福尼亚大学医学院毕业。
发言人指出，扎克伯格送给他的新娘一枚他亲自设计的简单的红宝石戒指。他还换下往日的连帽衫，西装革履并佩戴领带，与身着婚纱的普莉希拉·陈举行婚礼。
扎克伯格和普莉希拉·陈已将他们在Facebook页面的状态改为“已婚”。
Facebook上周五在美国上市。扎克伯格在硅谷的总部庆祝公司上市，象征性地敲响了上市钟。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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