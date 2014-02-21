《星岛日报》：美人怕迟暮 天价纳新贵

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
(2月21日社评)
社交网站巨企脸书（facebook）愿以天价收购智能手机即时通讯小企WhatsApp，顿时令后者体现亿倍身价变成小巨人，标志天王巨星要不断注入新血以免被淘汰。
脸书愿以高达190亿美元的股票和现金，收购老板连员工只有50多人的WhatsApp，创造了多个新贵富豪之余，亦惹起收购价是否过高的质疑，导致脸书股价受挫。
脸书强调今次收购可藉对方的庞大用家基础带来商机，脸书是靠广告来收取可观收入，甚至惹来侵犯用家私隐的批评，WhatsApp则以「无广告、无游戏、无花巧」作为营运准则，日后如何磨合成带来可观收入的营运模式，还看经营者如何处理这两套文化的矛盾。
脸书面世虽然只有十年，但在新陈代谢极速的科网世界，已经出现「美人迟暮」危机，需要透过收购广受年轻人欢迎的软件平台来扩展市场。
科网世界充斥巨企失机而从一哥位置滑落的例子，微软就是对智能手机带来的商机后知后觉，脸书发展商用于手机的平台后，从手机用户带来的收入，已经超过了电脑用户。
因此，有分析形容今次收购行动是为公司「买保险」，避免这个炙手可热的新贵被竞争对手抢了去。
WhatsApp和腾讯的神话，显示创意工业的庞大创富潜能，港人写网上应用程式技能不亚于内地和美国，却未出现靠科网创意发达的巨富，原因包括大部分港人只满足于担任科网热潮的消费者，企业研发风气不盛行，创投基金不及美国活跃，还有是本地市场规模有限。
港人开发应用程式，除了应付本土需求，还可以放眼中美的庞大市场，发掘贴合这些市场用家需求的商机。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。