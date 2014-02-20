Facebook 以190亿美元收购 WhatsApp 震惊业界

路透2月19日 - 全球最大社群网站Facebook(FB.O)将以190亿美元收购快速成长的即时通讯服务公司WhatsApp，收购将以现金加股票的方式完成。Facebook将得以深入移动通讯领域腹地，并吸引更多年轻用户。

Facebook将支付40亿美元现金和120亿美元股票，此外还将向WhatsApp创始人等人提供30亿美元限制性股票。WhatsApp收购价码比当年Facebook的IPO筹资规模还要大，凸显Facebook想称霸讯息市场的决心。

乌克兰移民Jan Koum从大学辍学后与Brian Acton共同创立了WhatsApp，成为硅谷一大创业神话，WhatsApp用户在五年内猛增至4.5亿人，目前每日新增用户数达到100万。

“世界历史上还没人做到这样的事情，”Facebook执行长扎克伯格周三在电话会议上说道。

扎克伯格周三透露，他是在10天前，2月9日与Koum共进晚餐时提议两家公司结盟的。

在当前横扫北美及欧亚的智能手机简讯应用软件中，WhatsApp是领先的佼佼者。不过WhatsApp仍严守模仿简讯的核心功能，不像Line或微信等，提供用户游戏甚至可在线上购买广受欢迎的贴图。

此项并购也有助于Facebook切进新用户，特别是不喜欢使用主流社群网络的年轻世代，他们更喜欢用的是WhatsApp及其竞争对手的即时传讯。

大家把他们封为‘脸书拒绝者’，Lightspeed合伙人Jeremy Liew说。他也是Snapchat的初期投资者。

但这项服务的收益为何目前尚不清楚。

扎克伯格和Koum在电话会议中并未向外说明在第一年免费之后，公司要如何在每年1美元的年费之外赚到钱。“正确的策略就是持续把焦点放在成长和产品上。”扎克伯格说。

扎克伯格和Koum说，WhatsApp将继续独立运作，他们也承诺将持续WhatsApp的无广告政策。

“与外界联系是你每天都必须使用的功能，而且它的网络效应也很强，”另外一个炙手可热的即时通讯公司Snapchat的早期投资者Jonathan Teo表示。这家公司在一年前也曾接到过Facebook的收购出价。

“Facebook更加侧重在内容，尚未充分发掘出通讯功能。”

**收购价码太高**

即便如此，许多人也对这个收购价码望而却步。

Facebook在该交易中为每个用户所支付的成本是42美元，大大超过之前收购Instagram时33美元的用户成本。相比之下，日本电商巨头Rakuten收购即时通讯服务商Viber的用户成本仅有3美元，整个交易价值也不过9亿美元。

Morningstar分析师Rick Summer警告称，虽然投资者或许乐于看到一份高增长资产并入Facebook，但同时也反映出这家社交网络公司的内在弱点，该公司在最近几个季度增长缓慢。

“大家都心照不宣地默认Facebook无法做好那些其它网络公司正在开展的业务。”他说道，并指出Facebook在收购Instagram和WhatsApp之前，其实就已经拥有照片分享和即时通讯功能。

“他们无法复制其它公司正在做的业务，因此就只能走出去收购。这样看起来整件事并不那么令人振奋，而且我认为这种类型的交易还会发生，这一点是投资者需要考虑的。”

创投公司Sequoia Capital于2011年2月投资WhatsApp，一共为其办理了三轮融资，根据熟知内情人士说法，在190亿美元的估值当中，Sequoia Capital持股价值约30亿美元。

“我的妈啊，这对于WhatsApp是个很棒的交易，”Snapchat的初期投资人Teo表示。

若交易无法完成，Facebook承诺将给予10亿美元现金及10亿美元股票作为分手费。

Facebook的顾问为Allen & Co，WhatsApp则聘请摩根士丹利担任顾问。

Facebook股价盘后大跌2.5%至66.36美元，周三收盘价为68.06美元。

“不论怎么看这都是一起很昂贵的交易，赌注很高，而豪赌的结果若非顺利成功，就是下场惨澹，”Summber指出，“鉴于其规模相对于企业估值，这是个非常重大的交易，且恐怕也不会是最后一个。”(完)

(编译 白云/李婷仪/高琦/张明钧; 审校 侯向明/龚芳/石冠兰)

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