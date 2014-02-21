《星岛日报》：美人怕迟暮 天价纳新贵

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
(2月21日社评)
社交网站巨企脸书（facebook）愿以天价收购智能手机即时通讯小企WhatsApp，顿时令后者体现亿倍身价变成小巨人，标志天王巨星要不断注入新血以免被淘汰。
脸书愿以高达190亿美元的股票和现金，收购老板连员工只有50多人的WhatsApp，创造了多个新贵富豪之余，亦惹起收购价是否过高的质疑，导致脸书股价受挫。
脸书强调今次收购可藉对方的庞大用家基础带来商机，脸书是靠广告来收取可观收入，甚至惹来侵犯用家私隐的批评，WhatsApp则以「无广告、无游戏、无花巧」作为营运准则，日后如何磨合成带来可观收入的营运模式，还看经营者如何处理这两套文化的矛盾。
脸书面世虽然只有十年，但在新陈代谢极速的科网世界，已经出现「美人迟暮」危机，需要透过收购广受年轻人欢迎的软件平台来扩展市场。
科网世界充斥巨企失机而从一哥位置滑落的例子，微软就是对智能手机带来的商机后知后觉，脸书发展商用于手机的平台后，从手机用户带来的收入，已经超过了电脑用户。
因此，有分析形容今次收购行动是为公司「买保险」，避免这个炙手可热的新贵被竞争对手抢了去。
WhatsApp和腾讯的神话，显示创意工业的庞大创富潜能，港人写网上应用程式技能不亚于内地和美国，却未出现靠科网创意发达的巨富，原因包括大部分港人只满足于担任科网热潮的消费者，企业研发风气不盛行，创投基金不及美国活跃，还有是本地市场规模有限。
港人开发应用程式，除了应付本土需求，还可以放眼中美的庞大市场，发掘贴合这些市场用家需求的商机。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
尽管与中国公司有着千丝万缕的联系，但在欧美投行借助中国公司并购交易和股债发行赚取顾问费之时，中国最大型的国有银行却错失上亿美元的收入。
路透香港4月26日 - 在2016年第三季的某个时候，管理着800亿美元全球资产的贝莱德(Blackrock)科学主动投资股票团队通过卫星图像发现，中国土地上的建筑活动出现升温迹象。