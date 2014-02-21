《星岛日报》：美人怕迟暮 天价纳新贵

(2月21日社评)

社交网站巨企脸书（facebook）愿以天价收购智能手机即时通讯小企WhatsApp，顿时令后者体现亿倍身价变成小巨人，标志天王巨星要不断注入新血以免被淘汰。

脸书愿以高达190亿美元的股票和现金，收购老板连员工只有50多人的WhatsApp，创造了多个新贵富豪之余，亦惹起收购价是否过高的质疑，导致脸书股价受挫。

脸书强调今次收购可藉对方的庞大用家基础带来商机，脸书是靠广告来收取可观收入，甚至惹来侵犯用家私隐的批评，WhatsApp则以「无广告、无游戏、无花巧」作为营运准则，日后如何磨合成带来可观收入的营运模式，还看经营者如何处理这两套文化的矛盾。

脸书面世虽然只有十年，但在新陈代谢极速的科网世界，已经出现「美人迟暮」危机，需要透过收购广受年轻人欢迎的软件平台来扩展市场。

科网世界充斥巨企失机而从一哥位置滑落的例子，微软就是对智能手机带来的商机后知后觉，脸书发展商用于手机的平台后，从手机用户带来的收入，已经超过了电脑用户。

因此，有分析形容今次收购行动是为公司「买保险」，避免这个炙手可热的新贵被竞争对手抢了去。

WhatsApp和腾讯的神话，显示创意工业的庞大创富潜能，港人写网上应用程式技能不亚于内地和美国，却未出现靠科网创意发达的巨富，原因包括大部分港人只满足于担任科网热潮的消费者，企业研发风气不盛行，创投基金不及美国活跃，还有是本地市场规模有限。

港人开发应用程式，除了应付本土需求，还可以放眼中美的庞大市场，发掘贴合这些市场用家需求的商机。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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