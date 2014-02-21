《热点透视》Facebook凭什么认为WhatsApp值190亿美元？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen和Rob Cox；编译 朱晓军
路透香港/纽约2月21日 -对于连Facebook公司总部供应哪些饮料都不知道的普通局外人，要怎样才能理解该公司以190亿美元天价收购WhatsApp的行为？
先把怀疑撇开，打开本栏目提供的计算器(link.reuters.com/qyp96v)，就可以看到Facebook怎么能把WhatsApp估值拉到接近自身水平的。
缺乏可靠数据时，任何事实性分析都站不住脚。WhatsApp称其拥有4.5亿活跃用户，每天新增用户数达100万。该软件可供免费使用12个月，此后每年需缴纳1美元的费用。WhatsApp未透露付费用户所占比例。不过可以明确的一点在于，目前该公司没有其他收入来源，广告被统统拒之门外。
如果Facebook执行长扎克伯格真的押对了宝，WhatsApp用户在2016年前增至10亿，所需年成本也许仍很低，用户较少的竞争对手Viber在2013年的支出约为3,000万美元。让我们假设目前拥有约50名雇员的WhatsApp，今年在管理费用、服务器和带宽方面花费5,000万美元。这个数字2016年或许只会增至7,500万美元。
如果继续禁止广告，WhatsApp估值就可以归结于付费用户的比例及其付费额。目前这个比例可能较低。如果WhatsApp想要证明自己的身价，就需要在这两方面取得增长。
随着时间推移，要是WhatsApp能说服十分之一的用户付费，就等于拥有1亿付费用户。每个月收费1美元--远高于目前的每年1美元，WhatsApp就可以在2016年获得6.75亿美元净收入，市盈率预计为28倍，而市场认为的Facebook股票市盈率(本益比，P/E)也是28倍。同样，虽然不太现实，但要是有8亿用户每年支付1.5美元，估值也能达到同一水平。
对讯息服务收取少许费用听上去可行，尤其是这笔费用比当前手机费要低。不过这类软件俯拾皆是，用户更换门庭的障碍也相对较小。Facebook收购WhatsApp的财务逻辑倒是站得住脚，但会花掉扎克伯格兜里的一大笔钱。(完)
(译文审校 白云)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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