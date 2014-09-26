独家：Facebook将获欧盟无条件批准其收购WhatsApp--消息

路透布鲁塞尔9月25日 - 两位知情人士周四说，社群网站Facebook (FB.O)将获欧盟不附带任何条件批准其以190亿美元收购即时讯息应用软件业者WhatsApp，该项并购将使Facebook与电信商形成竞争对手。

并购WhatsApp是Facebook成立10年以来最大收购案，将帮助Facebook在快速成长的移动讯息市场稳居一席之地。

但是，WhatsApp计划今年稍晚为4.5亿用户增加免费语音通话服务，使其成为德国电讯(DTEGn.DE)、Telecom Italia (TLIT.MI)和Telefonica(TEF.MC)等电信商的一大潜在竞争对手。

分析师表示，在电信业营收迈入第五年下滑的时候，这个发展可能将冲击到电信业者的营业额。该行业原本期待欧盟监管当局会设法从Facebook取得让步。

消息人士说，Facebook说服了欧盟执委会，称该项并购交易并没有妨碍竞争效果，因此不需要做出让步。

“那是无条件过关，”一位消息人士说。由于欧盟执委会的决定尚未公开，消息人士不愿具名。

执委会发言人Antoine Colombani拒绝置评。欧盟竞争力当局已预定10月3日为做出裁决的最后期限。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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