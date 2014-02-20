《热点透视》Facebook天价收购WhatsApp只因看中成长前景

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 戴素萍
路透纽约2月19日 -天底下没有一套数学演算法可以算出Facebook(FB.O)收购WhatsApp的交易金额。Facebook准备拿出190亿美元，买下这家拥有55名员工、4.5亿用户且不会夹带广告的即时讯息服务公司。Facebook称成长前景是关键，而非赚钱与否。当股东们把支配权交给Facebook创办人扎克伯格时，便已同意了这种迷人的思惟。
Facebook表示，WhatsApp创造了极佳的网路，因此有这样的身价。WhatsApp每天新增100万用户。以此来推算，Facebook花在每位用户身上的金额约为40美元。这宗收购案可以跟Comcast(CMCSA.O)支付时代华纳有线TWC.N客户约3,000美元好好对照一番。时代华纳有线的客户每月花费约80美元取得其服务。
对扎克伯格来说，规模大小是关键所在。WhatsApp的用户正在迈向10亿。拥有庞大用户规模的网路原本就有价值存在。Twitter(TWTR.N)和LinkedInLNKD.N的价值都超过200亿美元。中国腾讯控股(0700.HK)价值约1,400亿美元。Facebook则价值1,730亿美元。这些价值都是以其惊人成长前景来算出的。举例而言，Facebook以2014年预估获利算出的市盈率(本益比)超过50倍。
扎克伯格同样用长期的眼光来看WhatsApp的获利能力。加上他对公司无庸置疑的影响力，尽管这宗交易会对股东的股权产生稀释作用。Facebook认为未来10年该收购案将会得到回报。然对任何依赖于社会趋势的公司来说，这都是很长的时间。
但Facebook如今也才10岁。而且它发展的姿态不甚优雅。收购战规模升级，而且似乎势在必得，之前以10亿美元鲸吞Instragram，就引发外界担心Facebook不凭自己的力量来创新，反而采取收购的保守策略。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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