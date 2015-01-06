Facebook收购语音辨识公司wit.ai 持续扩大版图

路透旧金山1月5日 - Facebook(FB.O)已收购一家为穿戴式装置与网络连接设备开发语音辨识技术的企业，这是Facebook有意将版图延伸至电脑与智能手机范围之外的最新迹象。Facebook是全球最大互联网社交网络。

Facebook周一表示已收购wit.ai，但未透露交易价格。总部位于加州的wit.ai成立仅一年半，其生产的软件能够辨识口语与以“自然语言”叙述的书面文字。

对于Facebook计划如何运用这项技术，或将wit.ai团队并入Facebook哪个小组运作，一名Facebook代表拒绝提供细节。

在科技公司竞相把网络连接功能延伸到从手表到洗衣机等新一代装置之际，Facebook亦不愿缺席。人们将语音辨识技术视为争取主流消费者的新装置之关键因素，其支持苹果(AAPL.O)的Siri服务即为一例。

全球用户数达13亿的Facebook，正逐渐朝接入其服务的个人电脑、平板电脑与智能手机以外的范围拓展。该公司3月以20亿美元收购了虚拟实境眼镜制造商Oculus VR。

收购wit.ai的交易规模可能很小。wit.ai曾于10月宣布，已从风险投资公司Andreessen Horowitz牵头的一轮融资中募集了300万美元资金。(完)

(编译 陈宗琦；审校 于春红)

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