独家：FACEBOOK与小米曾讨论投资后者 但未达成协议--消息

路透香港/北京1月12日 - 消息人士对路透表示，Facebook(FB.O)联合创始人扎克伯格与中国智能手机生产商--小米科技首席执行官雷军在小米上个月融资11亿美元前探讨过投资后者的可能性，但未能达成任何协议。

三位消息人士称，扎克伯格10月访问北京时在一次私人晚餐上与雷军进行了非正式讨论，两位执行长讨论了Facebook投资小米这样一个中国明星科技企业的政治和商业影响。Facebook自2009年以来一直被中国屏蔽。目前小米估值为450亿美元。

一位人士称，Facebook对小米的潜在投资“规模并不大”，但显示出随着中国科技行业日趋成熟，美国和中国企业的联系加深。

Facebook对小米的投资将提升后者的国际地位。对Facebook来说，公司一直有开拓中国市场的意图。一位消息人士称，Facebook和小米在2014年中期开始就潜在的投资可能性进行讨论。

其中两人表示，由于Facebook在中国仍遭到封锁，小米创办人雷军顾虑出售股权给Facebook，可能带来政治面的影响，因此打消部分念头。另外，小米也担心与Facebook的合作，可能对他们与重要业务合作伙伴谷歌(Google)(GOOG.O)的关系造成威胁。小米的手机采用谷歌的Android操作系统。

小米最终于上个月宣布，已经从香港科技基金All

Stars Investment、DST Global、新加坡政府投资公司(GIC)、中国的厚朴投资管理公司(Hopu Management)、以及阿里巴巴创办人马云的云锋基金等投资者，募得11亿美元资金。其中私募股权公司DST Global亦投资Facebook与阿里巴巴(BABA.N)。

此次募资，对小米的估值达450亿美元，距离该公司出售第一部智能手机不过三年。小米2014年营收接近120亿美元。

扎克伯格将中国市场视为连结全球版图的重要区块。不过一如谷歌与Twitter(TWTR.N)都被中国以国家安全疑虑为由拒于门外。

“Facebook想要进入中国，小米则是想要向外扩展，因此他们都认同合作的重要性，”其中一名知情人士表示，由于事涉敏感，这些消息人士皆不愿具名。

小米与Facebook皆拒绝就此新闻发表评论。

两家公司的执行长之前就相识，去年关系更形密切。扎克伯格与Facebook业务发展总监John Lagerling，以及Facebook中国区主管Vaughan Smith，去年10月曾受邀至雷军位于北京的住处共进晚餐。

几位知情人士称，在小米去年寻找融资之际，管理着包括扎克伯格在内几位个人财富的基金机构ICONIQ Capital当时亦考虑购买小米股票，但最终没有付诸实施。ICONIQ参与小米融资的谈判并不是由扎克伯格主导的。

ICONIQ则拒绝置评。

**放弃合作**

据一些业界分析师称，小米是中国最大智能手机生产商，全球市场份额仅次于三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)。

如果与小米进行战略合作，Facebook将获得另外一条发布应用产品的渠道，并得到一个强有力的盟友，以便摆脱在中国被禁的处境。

而对小米来说，使用Facebook庞大的用户数据库将具有非凡价值，该公司正寻求发展成为一家提供综合在线服务的全球性互联网企业。

但一位知情人士称，鉴于Facebook在中国的政治地位不明，雷军认为向Facebook出售股权可能“太过敏感”。

中央网络安全和信息化领导小组办公室主任、国家互联网信息办公室主任鲁炜曾提醒称，社交媒体，尤其是外资社交媒体，可能成为中国社会的不稳定因素。但上月鲁炜访问了Facebook的美国总部，令外界臆测Facebook与中国政府的关系正在升温。(完)

(编译 张荻/陈宗琦/于春红; 审校 杜明霞/李春喜/郑茵)

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