扎克伯格要当爹，女儿将于不久后降生

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山7月31日 - Facebook 首席执行官扎克伯格周五在Facebook称，他和妻子Priscilla Chan正准备迎接女儿的降生。

扎克伯格在其Facebook主页上写道，他们一直尝试要小孩，但妻子遭遇了三次流产。31岁的扎克伯格没有说他们的女儿什么时候出生，但称此次孕期已够长，流产的风险较低。

“我们希望，通过分享我们的经验，能带给更多人希望，并帮助更多人坦然分享他们的故事，”扎克伯格写道。

扎克伯格经常通过Facebook主页发布公司和个人声明，此次他分享了与身为医生的妻子在尝试要小孩过程中的感受。他提到每次妻子怀孕时他们抱有的希望。

“你开始制定计划，然后计划又落空了。这是一种孤独的体验，”他写道。“大多数人不想讨论流产，因为你担心你的问题将造成疏离或者不好的印象。所以你就自己熬着。”

扎克伯格称，母女都很健康，并且在预产期临近时他会分享更多信息。

“超声波检查时，她（女儿）甚至比出了一个‘类似’赞的手势，”他写道，“所以我觉得她像我。”

扎克伯格与妻子是哈佛大学校友，两人恋爱了十多年方修成正果。（完）