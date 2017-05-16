标题新闻：Facebook被法国数据监督机构CNIL罚款15万欧元，因未能保护用户数据免遭广告商访问

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月21日
--两个月前同步停牌的上海莱士与同方股份同时披露停牌进展，公告内容简短却分量十足：同方股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海莱士股东持有的不超过29.9%股份，同时配套募集资金。上海莱士还表示，本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更。公告虽未披露交易金额，但以上海莱士1,000亿市值推算，29.9%股权对应的交易价格可能高达300亿元。
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--两个月前同步停牌的上海莱士与同方股份同时披露停牌进展，公告内容简短却分量十足：同方股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海莱士股东持有的不超过29.9%股份，同时配套募集资金。上海莱士还表示，本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更。公告虽未披露交易金额，但以上海莱士1,000亿市值推算，29.9%股权对应的交易价格可能高达300亿元。
路透上海6月21日 - 中国大型房企--万科周三晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。
路透东京6月21日 - 油价周三亚洲盘初持于数月低位附近，有证据显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。