外管局：2013年国际收支顺差较上年增长1.77倍

路透北京4月4日 -中国外汇管理局周五发布数据称，2013年国际收支总顺差5,090亿美元，较上年增长1.77倍；其中资本和金融项目顺差3,262亿美元，上年为逆差318亿美元。

外管局在国际收支报告中预计，今年经常项目有望保持一定规模顺差，资本和金融项下总体呈振荡走势，国际收支“扩顺差”与“减顺差”的因素并存，促进国际收支基本平衡、防范跨境资本冲击风险仍是主要政策方向。