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中国财经 | 2014年 4月 4日 星期五 16:19 BJT

外管局：2013年国际收支顺差较上年增长1.77倍

路透北京4月4日 -中国外汇管理局周五发布数据称，2013年国际收支总顺差5,090亿美元，较上年增长1.77倍；其中资本和金融项目顺差3,262亿美元，上年为逆差318亿美元。

外管局在国际收支报告中预计，今年经常项目有望保持一定规模顺差，资本和金融项下总体呈振荡走势，国际收支“扩顺差”与“减顺差”的因素并存，促进国际收支基本平衡、防范跨境资本冲击风险仍是主要政策方向。

“随着人民币汇率逐步趋向合理均衡水平，跨境资金双向波动也会增强。”报告强调，今年将加强跨境资金流动双向监测，防范国际资本冲击风险。

报告并称，今年要继续提升贸易投资便利化水平，推进人民币资本项目可兑换，大力发展外汇市场；围绕实现外汇储备保值增值的要求，加快完善大规模外汇储备经营管理体制。（完）

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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