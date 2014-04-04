外管局：2013年国际收支顺差较上年增长1.77倍

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京4月4日 -中国外汇管理局周五发布数据称，2013年国际收支总顺差5,090亿美元，较上年增长1.77倍；其中资本和金融项目顺差3,262亿美元，上年为逆差318亿美元。
外管局在国际收支报告中预计，今年经常项目有望保持一定规模顺差，资本和金融项下总体呈振荡走势，国际收支“扩顺差”与“减顺差”的因素并存，促进国际收支基本平衡、防范跨境资本冲击风险仍是主要政策方向。
“随着人民币汇率逐步趋向合理均衡水平，跨境资金双向波动也会增强。”报告强调，今年将加强跨境资金流动双向监测，防范国际资本冲击风险。
报告并称，今年要继续提升贸易投资便利化水平，推进人民币资本项目可兑换，大力发展外汇市场；围绕实现外汇储备保值增值的要求，加快完善大规模外汇储备经营管理体制。（完）
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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