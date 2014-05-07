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中国财经 | 2014年 5月 7日 星期三 13:19 BJT

背景资料：阿里巴巴IPO或创科技公司上市规模之最

路透5月7日 -中国电子商务巨头阿里巴巴周二在美国正式提交了首次公开发行(IPO)招股说明书。阿里巴巴上市筹资规模有望超过Facebook(FB.O) IPO中的160亿美元，或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。

以下为科技公司规模最大的10次IPO

上司公司 日期 筹资额(亿美元)

Facebook Inc (FB.O) 2012/05/17 160

英飞凌科技(IFXGn.DE) 2000/03/13 58.5

Agere Systems Inc 2001/03/27 41.4

日本显示器公司(6740.T) 2014/03/10 32.4

World Online BV 2000/03/15 28.1

T-Online International AG 2000/04/17 27.3

精技电脑(2414.TW) 1997/12/13 23.4

KPMG Consulting 2001/02/07 23.3

Verisk Analytics Inc (VRSK.O) 2009/10/06 21.6

Twitter Inc(TWTR.N) 2013/11/06 20.9

来源：汤森路透 (完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)

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