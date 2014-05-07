背景资料：阿里巴巴IPO或创科技公司上市规模之最

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透5月7日 -中国电子商务巨头阿里巴巴周二在美国正式提交了首次公开发行(IPO)招股说明书。阿里巴巴上市筹资规模有望超过Facebook(FB.O) IPO中的160亿美元，或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。
以下为科技公司规模最大的10次IPO
上司公司 日期 筹资额(亿美元)
Facebook Inc (FB.O) 2012/05/17 160
英飞凌科技(IFXGn.DE) 2000/03/13 58.5
Agere Systems Inc 2001/03/27 41.4
日本显示器公司(6740.T) 2014/03/10 32.4
World Online BV 2000/03/15 28.1
T-Online International AG 2000/04/17 27.3
精技电脑(2414.TW) 1997/12/13 23.4
KPMG Consulting 2001/02/07 23.3
Verisk Analytics Inc (VRSK.O) 2009/10/06 21.6
Twitter Inc(TWTR.N) 2013/11/06 20.9
来源：汤森路透 (完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
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