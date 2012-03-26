背景资料：美国提名金辰勇接任世行行长

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透3月23日电---美国总统奥巴马周五提名韩裔美籍、达特茅斯学院校长金辰勇(Jim Yong Kim)出任世界银行行长,接替6月卸任的现任行长佐利克.
世界银行行长需由世行成员国执行董事会批准,其他被提名人还包括尼日利亚财长伊维拉(Ngozi Okonjo-Iweala).
世界银行自二次世界大战後成立以来,行长均由美国人出掌.
以下是有关金辰勇的五项资料:
--金辰勇拥有哈佛大学医学院医学士学位和哈佛人类学博士学位.他在2003年获得众人梦寐以求的麦克阿瑟奖.
--金辰勇1959年生于韩国,五岁时与家人移居美国,在爱荷华州Muscatine长大.他的父亲是一名牙医,在爱荷华大学任教.
--他曾是Muscatine中学美式足球队的四分卫,也是班级代表,并是毕业典礼致告别辞的学生代表,在毕业班中成绩名列前茅.
--金辰勇曾是世界卫生组织爱滋病部门的主管.他1990年代中期于秘鲁工作时针对一种抗药结核病开发出一套重要疗法.
--他曾担任Partners in Health (PIH)的常务董事,该机构为海地、秘鲁等地的赤贫社区提供服务.他与哈佛医学院的同窗Paul Farmer共同创办了PIH.该组织的工作因《山外有山》(Mountains Beyond Mountains)一书而广为人知.(完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
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