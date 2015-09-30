中国外管局：经常账户较大顺差及较强外资吸引力令汇率基本稳定（更新版）

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路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周三表示，中国经常账户将在货物贸易主导下持续较大顺差，加之中国对外资尤其是长期资本仍具有较强的吸引力等因素，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

分析中国汇率稳定的积极因素方面，外管局国际收支报告指出，中国经济仍保持中高速增长，市场发展潜力依然较大，深化改革等措施积极推进，贸易投资便利化程度进一步提升；同时，中国经常账户持续顺差，外汇储备充裕，财政金融体系总体稳健。

“经常账户将在货物贸易主导下持续较大顺差；发达经济体经济增速企稳有助于稳定外需；同时，随着‘一带一路’战略规划的逐步落实、上海等地自贸区的积极实践、中韩自贸协定等区域经贸合作的进一步加强，我国出口也会迎来新的机遇。”外管局称。

报告并称，从进口看，美元相对强势和商品供应过剩将继续压低国际大宗商品价格，再加上国内需求总体平稳，中国进口规模仍会明显低于出口。

外管局稍早公布的国际收支数据显示，中国二季度经常帐户顺差730亿美元，资本和金融帐户逆差406亿美元。

尽管中国经常账户总体将继续保持顺差，但外管局表示，服务贸易等项目将继续呈现逆差。其中，旅行项目仍是最主要的逆差来源，下半年旅行项目逆差高于上半年。

数据显示，8月中国国际收支口径服务贸易逆差228亿美元，1-8月逆差1,355亿美元；8月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2,035亿美元，支出1,677亿美元，顺差358亿美元。

**汇率基本稳定**

外管局报告指出，今年下半年，中国国际收支将延续经常帐户顺差、资本和金融帐户逆差的格局，国际收支自主平衡能力进一步提高；从国内环境看，经济转型过程中的下行压力仍然存在，境内融资成本进一步降低，人民币汇率逐步趋向合理均衡水平。

“人民币汇率形成机制改革朝着市场化的方向推进，央行基本退出常态式外汇市场干预。”外管局称。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%。尽管近期人民币汇率已持稳，但海内外人民币贬值预期仍挥之不去。

报告并提到，跨境资本流动的波动性依然较大，主要由于强势美元预期、国际金融动荡带来的市场避险情绪，以及国内融资成本降低、企业本外币资产负债结构优化、国内企业“走出去”对外投资需求较大等因素。

中国外汇储备充裕是人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定的重要支撑之一，对于近来外储下降幅度较大，外管局称，截至今年6月末中国外储余额较去年同期下降2,994亿美元；但其中汇率、价格等非交易价值变动影响使得外汇储备账面价值减少2,000多亿美元，这些并不是实际的外汇从储备流出。

外管局指出，实际影响外储余额变动的因素包括：中国企业、银行等调整境内本外币资产负债结构，增持外汇资产，减少外汇负债；以及居民境外旅游消费、企业“走出去”投资或偿还境外融资等带来的各类市场主体跨境外汇净支付。

影响外储的积极因素方面，外管局表示，外商直接投资、中国企业境外证券筹资等项下依然是外汇较大净流入，说明真正以长期投资为目的的外汇资金仍在进入中国；此外，外汇储备经营收益等还会增加外汇储备，2014年下半年至2015年上半年，国际收支平衡表中的投资收益项目累计收入1,979亿美元。

外管局当日并公布，中国6月末对外金融资产64,337亿美元，对外负债49,697亿美元，对外净资产14,640亿美元。对外投资中，直接投资10,129亿美元，证券投资2,760亿美元，金融衍生工具39亿美元，其它投资13,695亿美元，储备资产37,713亿美元，分别占对外金融资产的16%、4%、0.1%、21%和59%。

对外负债中，直接投资28,274亿美元，证券投资8,997亿美元，金融衍生工具108亿美元，其它投资12,318亿美元，分别占对外负债的57%、18%、0.2%和25%。（完）