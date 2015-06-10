达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
新西兰央行周四将指标利率下调25个基点，至3.25%，央行称，因经济成长放缓和通胀压力依旧疲弱，进一步放宽政策可能是合适的。新西兰央行称进一步利率行动要看数据表现，预计通胀回到中位水准有进一步推迟的风险。
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点
巴西 Selic利率13.75% 2015年6月3日升50基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率2.25% 2015年5月11日降25基点
一年期贷款利率5.10% 2015年5月11日降25基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点
澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点
新西兰 官方指标利率3.25% 2015年6月11日降25基点
泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点
菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点
印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点
附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点
印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点
瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点
丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点
存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点
挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点
俄罗斯 指标一周期回购利率12.5% 2015年4月30日降150个基点
非洲
南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点
* 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%。(完)
(整理 李爽 审校 孙茉莉)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。