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国际财经 | 2015年 6月 11日 星期四 07:25 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

新西兰央行周四将指标利率下调25个基点，至3.25%，央行称，因经济成长放缓和通胀压力依旧疲弱，进一步放宽政策可能是合适的。新西兰央行称进一步利率行动要看数据表现，预计通胀回到中位水准有进一步推迟的风险。

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点

巴西 Selic利率13.75% 2015年6月3日升50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率2.25% 2015年5月11日降25基点

一年期贷款利率5.10% 2015年5月11日降25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点

澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点

新西兰 官方指标利率3.25% 2015年6月11日降25基点

泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点

印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点

附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点

印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点

瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点

丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点

挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点

俄罗斯 指标一周期回购利率12.5% 2015年4月30日降150个基点

非洲

南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点

* 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%。(完)

(整理 李爽 审校 孙茉莉)

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