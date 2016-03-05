背景资料：中国2016年经济发展目标简表

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月5日 - 中国十二届全国人大四次会议周六开幕，国务院总理李克强作政府工作报告。报告提出，今年中国国内生产总值（GDP）增长预期目标为6.5%-7.0%。
以下是根据2016年政府工作报告（草案）、国民经济和社会发展计划草案报告、中央和地方预算草案报告所整理的2016年中国经济发展目标：
经济指标 2016年目标 2015年目标 2015年实际完成 2014年实际完成
GDP增速 6.5%-7.0% 7% 6.9% 7.40%
CPI增速 3% 3% 1.4% 2%
全社会固定资产投资增速 10.5% 15% 9.8% 15.30%
社会消费品零售总额增速 11% 13% 10.7% 12.00%
进出口增速 ~ 6% -7% 2.3%
M2增速 13% 12% 13.3% 12.20%
财政赤字（万亿元） 2.18 1.62 1.62 1.35
赤字率 3% 2.30% ~ 2.12%
非金融类外商直接投资 1,280 1,200 1,263 1,196
（亿美元）
年末城镇登记失业率 4.5% 4.5% 4.05% 4.09%
城镇新增就业人数（万人） 1,000 1,000 1,312 1,322
常住人口城镇化率 提高1.3个百分点（户籍人口） 55.77% 56.10% 54.77%
粮食总产量（亿吨） 5.5 5.5 6.21 6.07
（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。