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中国财经 | 2016年 3月 5日 星期六 11:33 BJT

背景资料：中国2016年经济发展目标简表

路透北京3月5日 - 中国十二届全国人大四次会议周六开幕，国务院总理李克强作政府工作报告。报告提出，今年中国国内生产总值（GDP）增长预期目标为6.5%-7.0%。

以下是根据2016年政府工作报告（草案）、国民经济和社会发展计划草案报告、中央和地方预算草案报告所整理的2016年中国经济发展目标：

经济指标　2016年目标 2015年目标 2015年实际完成 2014年实际完成

GDP增速 6.5%-7.0% 7% 6.9% 7.40%

CPI增速 3% 3% 1.4% 2%

全社会固定资产投资增速 10.5% 15% 9.8% 15.30%

社会消费品零售总额增速 11% 13% 10.7% 12.00%

进出口增速 ~ 6% -7% 2.3%

M2增速 13% 12% 13.3% 12.20%

财政赤字（万亿元） 2.18 1.62 1.62 1.35

赤字率 3% 2.30% ~ 2.12%

非金融类外商直接投资 1,280 1,200 1,263 1,196

（亿美元）

年末城镇登记失业率 4.5% 4.5% 4.05% 4.09%

城镇新增就业人数（万人） 1,000 1,000 1,312 1,322

常住人口城镇化率 提高1.3个百分点（户籍人口） 55.77% 56.10% 54.77%

粮食总产量（亿吨） 5.5 5.5 6.21 6.07

（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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