外管局：中国一季度经常项目顺差72亿美元

路透北京4月25日 -中国外汇管理局周五公布的数据显示，今年一季度中国经常项目顺差72亿美元，资本和金融项目顺差1,183亿美元，其中，直接投资净流入512亿美元。

刊登在外管局网站的新闻稿称，今年一季度，中国货物贸易顺差404亿美元，服务贸易逆差328亿美元，收益顺差35亿美元，经常转移逆差38亿美元。

国际储备资产增加1,255亿美元，其中，外汇储备资产增加1,258亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸减少3亿美元。

中国外管局国际收支司司长管涛此前称，当前跨境资金净流入的格局还没有改变，但资金流动正在出现积极变化，未来资金流动和人民币汇率的双向波动将会成为一种新常态。

中国外汇管理局此前公布的数据显示，2013年四季度中国经常项目顺差498亿美元，资本和金融项目（含净误差与遗漏）顺差810亿美元。

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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