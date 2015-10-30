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中国财经 | 2015年 10月 30日 星期五 12:38 BJT

9月中国服务贸易逆差227亿美元 1-9月逆差1582亿美元--外管局

路透上海10月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布，9月中国国际收支口径服务贸易逆差227亿美元，1-9月逆差1,582亿美元。

外管局发布的新闻稿称，按美元计价，9月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2,049亿美元，支出1,732亿美元，顺差317亿美元。

其中，货物贸易收入1,867亿美元，支出1,323亿美元，顺差544亿美元；服务贸易收入182亿美元，支出408亿美元，逆差227亿美元。

按美元计价，2015年1-9月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入17,378亿美元，支出14,817亿美元，顺差2,562亿美元。

其中，服务贸易收入1,674亿美元，支出3,257亿美元，逆差1,582亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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