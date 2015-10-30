9月中国服务贸易逆差227亿美元 1-9月逆差1582亿美元--外管局

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布，9月中国国际收支口径服务贸易逆差227亿美元，1-9月逆差1,582亿美元。
外管局发布的新闻稿称，按美元计价，9月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2,049亿美元，支出1,732亿美元，顺差317亿美元。
其中，货物贸易收入1,867亿美元，支出1,323亿美元，顺差544亿美元；服务贸易收入182亿美元，支出408亿美元，逆差227亿美元。
按美元计价，2015年1-9月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入17,378亿美元，支出14,817亿美元，顺差2,562亿美元。
其中，服务贸易收入1,674亿美元，支出3,257亿美元，逆差1,582亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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