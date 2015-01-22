外管局：2014年跨境资金趋向平衡 资金大量流入状况改善

美新政府政策对中国经济影响可控 但施压人民币汇率--报告
路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。
路透北京1月22日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，去年跨境资金在动荡中趋向平衡，资金大量流入状况显着改善。2015年中国会保持经常项目顺差、跨境资本双向波动的总格局。
外管局发布的2014年外汇收支数据显示，中国2014年12月银行代客结售汇逆差699亿元人民币，全年银行代客累计结售汇顺差9,568亿元。
“预计去年四季度经常项目顺差资本项目逆差，人民币汇率已经趋于均衡合理水平，资本流出是意料之中的。”管涛在国务院新闻办举行的发布会上称。
他表示，预计去年四季度经常项目顺差，资本项目逆差。（完）
(发稿 沈燕 撰写 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。