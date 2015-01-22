外管局：2014年跨境资金趋向平衡 资金大量流入状况改善

美新政府政策对中国经济影响可控 但施压人民币汇率--报告

路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。