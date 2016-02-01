今年支持个人有序开展衍生品交易 续引合格境外主体--中国外管局

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月1日 - 中国国家外汇管理局国际收支司副司长王春英称，根据人民币汇率市场化和资本项目可兑换进程需求，2016年将扩大企业运用衍生产品管理汇率风险的功能，支持个人有序开展衍生产品交易，并丰富外汇市场参与者类型，继续引入合格境外主体。
她在接受中国外汇杂志社专访时称，2016年将继续完善交易、清算、信息等市场基础设施建设，统筹竞价与询价交易模式、声讯经纪与电子交易平台的协调发展，推进集中清算业务发展。
报导并援引王春英指出，对特许业务而言，依法严格监管，支持创新发展，仍是2016年特许业务管理的两大主题。且2016年，外汇局将开发新版银行考核系统，提高考核工作整体效率。（完）
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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。