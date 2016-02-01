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中国财经 | 2016年 2月 1日 星期一 18:40 BJT

今年支持个人有序开展衍生品交易 续引合格境外主体--中国外管局

路透北京2月1日 - 中国国家外汇管理局国际收支司副司长王春英称，根据人民币汇率市场化和资本项目可兑换进程需求，2016年将扩大企业运用衍生产品管理汇率风险的功能，支持个人有序开展衍生产品交易，并丰富外汇市场参与者类型，继续引入合格境外主体。

她在接受中国外汇杂志社专访时称，2016年将继续完善交易、清算、信息等市场基础设施建设，统筹竞价与询价交易模式、声讯经纪与电子交易平台的协调发展，推进集中清算业务发展。

报导并援引王春英指出，对特许业务而言，依法严格监管，支持创新发展，仍是2016年特许业务管理的两大主题。且2016年，外汇局将开发新版银行考核系统，提高考核工作整体效率。（完）

更多细节，请点选中国外汇杂志社官网(here)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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