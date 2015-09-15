背景资料：过去一年经济形势跌宕起伏或影响美联储利率决定

路透9月14日 - 过去几周金融市场剧烈震荡，可能成为美国联邦储备委员会(美联储/FED)在周三和周四的政策会议上决定推迟升息的最新理由。以下是过去一年经济形势起伏的时间轴。

* 去年9月，美国经济以连续第二个季度超过4%的增长率高歌猛进，美联储也在计划于10月结束第三轮量化宽松(QE)，并对首次升息满怀期待。

* 去年10月，全球油价骤降，并引发美股大跌，令人担心美国过低的通胀率不会很快回升至美联储2%的目标水平。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德甚至建议，让第三轮QE再持续一段时间，这一观点虽然提振了股市，但最终并未被采纳。

* 去年年底到来前，美联储官员越来越将“2015年中”作为考虑升息的合适时间。他们还采用了由强硬派决策者以及中间派旧金山联储总裁威廉姆斯最先提出的口头禅，即美联储很可能会“逐步”收紧政策，这促使投资者聚焦6月的政策会议，认为美联储可能会在此次会议上升息。

* 但异常寒冷的冬季，加上美元延续涨势，以及大宗商品价格进一步走软，导致美国经济在2015年第一季明显放缓，政府初估值显示，美国经济在第一季度萎缩0.7%，后来被修正为增长0.6%，但增长放缓使美联储官员开始避讳谈及2015年中期这一时间框架。

* 今年2月的一次央行官员会议上，纽约联储总裁杜德利对高盛经济学家Jan Hatzius和美银美林经济学家Ethan Harris合作研究报告中的发现表示赞同。该报告认为美联储应该在更长时间内将利率维持在超低水平，之后再更加激进地收紧政策。杜德利还发表了一系列演说，称提前升息的风险要大于推后升息，并强调称收紧政策的步伐将在一定程度上取决于金融市场的反应。

* 由于美元持续上涨及油价下跌使美国通胀率低于目标水平，对升息时间的预期也从6月政策会议推迟到了9月会议上。但就在7月，美联储主席叶伦在一次国会听证会上似乎仍支持“渐进”方式，她当时说，等待更长时间(再升息)意味着“我们或许需要更快地升息，”而“稍早一点开始升息的优势就是，我们或许可以更加从容渐进地升息。

* 今年8月时，意外疲软的中国经济数据，以及中国政府祭出的一连串股市维稳措施，令人对全球经济放缓感到担忧，金融市场神经也为之紧绷。这在美联储官员中引发了新一轮预测，就在那时，市场还普遍预期他们会在本周美联储会议上升息。从决策者的表态，对经济学家的调查，以及利率期货市场走势来看，美联储推迟到今年稍晚再升息的可能性略高一些。(完)

(编译 汪红英；审校 白云)

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