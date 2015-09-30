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中国财经 | 2015年 9月 30日 星期三 11:51 BJT

中国6月末对外金融资产64,337亿美元 对外负债49,697亿美元--外管局

路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布，中国6月末对外金融资产64,337亿美元，对外负债49,697亿美元，对外净资产14,640亿美元。

对外投资中，直接投资10,129亿美元，证券投资2,760亿美元，金融衍生工具39亿美元，其它投资13,695亿美元，储备资产37,713亿美元，分别占对外金融资产的16%，4%，0.1%，21%和59%。

对外负债中，直接投资28,274亿美元，证券证券8,997亿美元，金融衍生工具108亿美元，其它投资12,318亿美元，分别占对外负债的57%，18%，0.2%和25%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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