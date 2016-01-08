中国部分地方外管局窗口指导银行 要求控制1月售汇总量--消息

路透上海/香港1月8日 - 人民币汇率加速贬值令资本外流压力有增无减。三位消息人士周五透露，中国国家外汇管理局部分分局近日窗口指导辖内银行，要求加强银行代客售付汇业务监管，控制1月售汇总量，以加强企业和机构等蚂蚁搬家式购汇管理。

消息人士称，主要是一些港口贸易城市的外管局，比如深圳，要求区域内银行加强外汇业务管理，并强调区域内1月售汇总量不得高于去年12月。

一位消息人士亦表示，“确实有要求限制售汇量，有量的指标，但主要是针对机构和企业的，个人售汇政策保持不变。”

消息人士并指出，现在汇市波动剧烈，央行需要做一些事情来稳定市场情绪，过去常用的是直接进场，不行就窗口指导，再不行的话就推更加强硬的管控措施。现在能够看到是控制流动性，让交易成本变高，其实就是央行要不要去管离岸CNH，境内还是好控制的。

路透已就上述消息联系国家外管局，但暂未获得其评论。

路透此前独家报导，中国监管层多管齐下抑制人民币贬值预期。国家外汇管理局上海分局去年9月下发文件，要求区域内银行加强外汇业务管理，并接受外管局关于银行办理外汇业务过程真实性、合规性审核履行情况的专项核查。

新春伊始，离岸人民币即期连续四个交易日大跌，一度跌至6.7600的纪录新低，与在岸即期价差亦一度扩至逾2,000点子的历史新高，短期汇率快速贬值刺激资金加速外流，两地汇差偏高亦刺激外汇套利。（完）