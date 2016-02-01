中国外管局重申年度5万美元购汇额度能满足个人用汇需求--报载

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月1日 - 中国国家外汇管理局经常项目管理司司长杜鹏重申，年度5万美元购汇额度能够满足绝大多数个人的用汇需求，目前外汇局暂无计划调整个人年度结售汇额度。
中国外汇杂志官网最新报导援引他指出，一直以来，外汇局对个人结售汇实施年度总额管理。个人每年5万美元以内的购、结汇可以仅凭身份证件自由办理，超过年度总额的经常项下凭真实性证明材料等也可办理。
杜鹏明确表示，全国超过96%的个人购汇金额在年度5万美元以内，且近两年全国个人人均购汇金额稳中有降，显示年度5万美元的便利化购汇额度能够满足绝大多数个人的用汇需求，且便利化政策的惠及面不断增加。
防风险、促便利是经常项目外汇管理始终要坚持的两个目标。报导并援引他的话称，2016年，在经常项目方面将深化推进支付机构跨境外汇支付业务试点；研究跨国公司外汇资金集中运营管理有关政策完善和推进;配合国务院、商务部等部门做好稳增长相关工作，支持跨境电子商务、外贸综合服务企业等外贸新业态发展及试点等。
杜鹏还表示，支付机构跨境外汇支付业务前景可期。2016年，外汇局将深化推进支付机构跨境外汇支付业务试点。目前，支付机构试点意愿强烈，仍有多家支付机构陆续向注册地外汇局提出申请。而保险外汇业务暂无新政。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。