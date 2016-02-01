中国外管局重申年度5万美元购汇额度能满足个人用汇需求--报载

路透北京2月1日 - 中国国家外汇管理局经常项目管理司司长杜鹏重申，年度5万美元购汇额度能够满足绝大多数个人的用汇需求，目前外汇局暂无计划调整个人年度结售汇额度。

中国外汇杂志官网最新报导援引他指出，一直以来，外汇局对个人结售汇实施年度总额管理。个人每年5万美元以内的购、结汇可以仅凭身份证件自由办理，超过年度总额的经常项下凭真实性证明材料等也可办理。

杜鹏明确表示，全国超过96%的个人购汇金额在年度5万美元以内，且近两年全国个人人均购汇金额稳中有降，显示年度5万美元的便利化购汇额度能够满足绝大多数个人的用汇需求，且便利化政策的惠及面不断增加。

防风险、促便利是经常项目外汇管理始终要坚持的两个目标。报导并援引他的话称，2016年，在经常项目方面将深化推进支付机构跨境外汇支付业务试点；研究跨国公司外汇资金集中运营管理有关政策完善和推进;配合国务院、商务部等部门做好稳增长相关工作，支持跨境电子商务、外贸综合服务企业等外贸新业态发展及试点等。

杜鹏还表示，支付机构跨境外汇支付业务前景可期。2016年，外汇局将深化推进支付机构跨境外汇支付业务试点。目前，支付机构试点意愿强烈，仍有多家支付机构陆续向注册地外汇局提出申请。而保险外汇业务暂无新政。（完）