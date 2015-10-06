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国际财经 | 2015年 10月 7日 星期三 07:39 BJT

表格：IMF对2015和2016年全球GDP预测

路透10月6日 - 国际货币基金组织(IMF)周二发布最新的全球经济展望报告，报告中包括如下经济成长预估。 预测值是经过通胀调整的年度百分比变动，数据进行了四舍五入。

实际值 预测 与7月展望报告的差异

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2014 2015 2016 2015 2016

全球产出 3.4 3.1 3.6 -0.2 -0.2

发达经济体 1.8 2.0 2.2 -0.1 -0.2

美国 2.4 2.6 2.8 0.1 -0.2

欧元区 0.9 1.5 1.6 0.0 -0.1

德国 1.6 1.5 1.6 -0.1 -0.1

法国 0.2 1.2 1.5 0.0 0.0

意大利 -0.4 0.8 1.3 0.1 0.1

西班牙 1.4 3.1 2.5 0.0 0.0

日本 -0.1 0.6 1.0 -0.2 -0.2

英国 3.0 2.5 2.2 0.1 0.0

加拿大 2.4 1.0 1.7 -0.5 -0.4

其它发达经济体 2.8 2.3 2.7 -0.4 -0.4

新兴市场与

发展中经济体 4.6 4.0 4.5 -0.2 -0.2

独联体国家 1.0 -2.7 0.5 -0.5 -0.7

俄罗斯 0.6 -3.8 -0.6 -0.4 -0.8

不含俄罗斯 1.9 -0.1 2.8 -0.8 -0.5

新兴及发展中亚洲 6.8 6.5 6.4 -0.1 0.0

中国 7.3 6.8 6.3 0.0 0.0

印度 7.3 7.3 7.5 -0.2 0.0

东盟五国 4.6 4.6 4.9 -0.1 -0.2(ASEAN-5)

新兴及发展中欧洲 2.8 3.0 3.0 0.1 0.1

拉美与加勒比地区 1.3 -0.3 0.8 -0.8 -0.9

巴西 0.1 -3.0 -1.0 -1.5 -1.7

墨西哥 2.1 2.3 2.8 -0.1 -0.2

中东、北非、

阿富汗及巴基斯坦 2.7 2.5 3.9 -0.1 0.1

沙特阿拉伯 3.5 3.4 2.2 0.6 -0.2

撒哈拉以南非洲 5.0 3.8 4.3 -0.6 -0.8

尼日利亚 6.3 4.0 4.3 -0.5 -0.7

南非 1.5 1.4 1.3 -0.6 -0.8(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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