表格：IMF对2015和2016年全球GDP预测

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月6日 - 国际货币基金组织(IMF)周二发布最新的全球经济展望报告，报告中包括如下经济成长预估。 预测值是经过通胀调整的年度百分比变动，数据进行了四舍五入。
实际值 预测 与7月展望报告的差异
------ ------------ -------------------
2014 2015 2016 2015 2016
全球产出 3.4 3.1 3.6 -0.2 -0.2
发达经济体 1.8 2.0 2.2 -0.1 -0.2
美国 2.4 2.6 2.8 0.1 -0.2
欧元区 0.9 1.5 1.6 0.0 -0.1
德国 1.6 1.5 1.6 -0.1 -0.1
法国 0.2 1.2 1.5 0.0 0.0
意大利 -0.4 0.8 1.3 0.1 0.1
西班牙 1.4 3.1 2.5 0.0 0.0
日本 -0.1 0.6 1.0 -0.2 -0.2
英国 3.0 2.5 2.2 0.1 0.0
加拿大 2.4 1.0 1.7 -0.5 -0.4
其它发达经济体 2.8 2.3 2.7 -0.4 -0.4
新兴市场与
发展中经济体 4.6 4.0 4.5 -0.2 -0.2
独联体国家 1.0 -2.7 0.5 -0.5 -0.7
俄罗斯 0.6 -3.8 -0.6 -0.4 -0.8
不含俄罗斯 1.9 -0.1 2.8 -0.8 -0.5
新兴及发展中亚洲 6.8 6.5 6.4 -0.1 0.0
中国 7.3 6.8 6.3 0.0 0.0
印度 7.3 7.3 7.5 -0.2 0.0
东盟五国 4.6 4.6 4.9 -0.1 -0.2(ASEAN-5)
新兴及发展中欧洲 2.8 3.0 3.0 0.1 0.1
拉美与加勒比地区 1.3 -0.3 0.8 -0.8 -0.9
巴西 0.1 -3.0 -1.0 -1.5 -1.7
墨西哥 2.1 2.3 2.8 -0.1 -0.2
中东、北非、
阿富汗及巴基斯坦 2.7 2.5 3.9 -0.1 0.1
沙特阿拉伯 3.5 3.4 2.2 0.6 -0.2
撒哈拉以南非洲 5.0 3.8 4.3 -0.6 -0.8
尼日利亚 6.3 4.0 4.3 -0.5 -0.7
南非 1.5 1.4 1.3 -0.6 -0.8(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。