背景资料：如果希腊对IMF贷款违约 可能引发哪些情景？

路透布鲁塞尔6月17日 - 希腊声称，如果月底前无法获得债权人发放的新援助金，那么将无法向国际货币基金组织(IMF)偿付6月30日到期的16亿欧元贷款。违约行为料将引发一系列的连锁反应，最终可能迫使希腊退出欧元区。

熟悉希腊债务谈判的一位消息人士透露，IMF没有提供宽限期，因此如果希腊不有按时还款，将被立即视作对IMF违约。

这可能导致希腊和欧元区金融市场的动荡，存款可能加速流出希腊银行体系，进而使得希腊政府不得不施加资本管制来阻止资金外逃。

不过，一位欧盟高级官员表示，不偿还IMF贷款，并不会自动引发希腊对欧元区国家政府贷款的违约。

而随后将面对的一个重大问题就是，欧洲央行(ECB)何时停止紧急融资授权。欧洲央行授权希腊央行向希腊银行业者提供紧急资金，而这些资金的抵押品，有一部分是希腊政府债券。

自2月以来，欧洲央行负责政策制定的管理委员会每周都讨论希腊央行发放给商业银行的紧急流动性援助(ELA)上限问题，该上限已经逐步上调到目前的837亿欧元。

欧洲央行可能冻结或降低上限，也有可能对希腊银行业者提供的担保品(公债和民间贷款)加大折扣幅度，因为这些担保品想必被认为风险更大。

希腊下一次偿债高峰期将在7月和8月到来，届时必须赎回欧洲央行持有的共计68亿欧元债券。

据熟悉情况的人士透露，就算在希腊政府对IMF违约后欧洲央行继续对该国银行业者提供有限资金，可一旦希腊政府对欧洲央行违约，要求停止融资的压力或许就会占据压倒多数。

一些欧元区债权人可能呼吁暂停从欧盟预算中拨款给希腊，不过由于该国经济受到违约的冲击，也会有民间团体施压要求提供人道主义援助。

评级机构标准普尔上周调降希腊主权债信评等及希腊四家银行评等至垃圾级CCC，这反映出若希腊无法与其债权人达成协议，未来12个月内可能面临违约。

标普还表示，希腊政府似乎要优先支付养老金和薪资，而非偿债。

尚不清楚希腊政府还能在多长时间内给公务员发工资、支付养老金和向供应商付款。若不偿债，其预算接近基本平衡，政府已经下令公共部门向央行上交全部剩余现金。

不过，税收收入将可能减少，因为政府可能违约引发不确定性。

许多供应商表示他们已经好几个月没有拿到货款了，在某个阶段，政府或许不得不打欠条来应付全部或部分开支。倘若欠条开始以某种折扣交换商品或欧元，那么实际上创造出了一种并行货币。(完)

(编译 高琦/郑茵/王兴亚；审校 张涛/徐文焰/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。