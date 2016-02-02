今年仍面临一定资金流出压力 需防跨境资金流动风险--中国外管局

路透北京2月2日 - 中国外管局资本项目管理司司长郭松近日称，今年中国仍将面临一定的资金流出压力，维护国际收支基本平衡的任务繁重。完善跨境资金流动监测预警体系、防范跨境资金流动风险是今年资本项目外汇管理的重点之一。

《中国外汇》杂志援引郭松的专访称，当前中国外汇收支形势已发生较大变化，跨境资金流动的规模、方式、频率等均呈现多元化、多样性和复杂化，这与当前国内国际经济金融环境、经济周期等密切相关。

在谈及2016年资本项目外汇管理工作将有哪些重点领域的改革任务时，郭松指出，2016年将进一步研究自贸区开展限额内可兑换改革试点。其它领域的改革包括：择机开展全口径外债宏观审慎管理改革、适度放开境内机构对外转让债权类金融资产、改革合格境内和境外机构投资者制度、进一步规范非银行金融机构管理。

他亦表示，目前中国资本项目不可兑换子项目仅剩3项，主要集中在境内资本市场一级发行交易环节。在资本项目外汇管理领域，取消行政许可、重塑管理流程成为近年来改革的重中之重。

根据最新的评估，按照国际货币基金组织(IMF)对资本与金融项目管制40个子项分类，中国已有37个子项达到了部分可兑换及以上水平，比率达到全部项目的92.5%，较2015年年初提高了5个百分点。

中国上海市市长杨雄近日表示，今年上海自贸区将推动人民币资本项目可兑换先行先试，拓展自由贸易账户功能，适时启动合格境内个人投资者境外投资试点（QDII2）。

中金公司上周五发布研报称，预计2015年中国资本流出总量约6,680亿美元，四季度流出规模或达2,320亿美元。资本流出的原因包括直接投资净流入放缓、短期投资逆转以及出口商结汇意愿下降等。（完）