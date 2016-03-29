背景资料：油价反弹之势目前似乎将受阻于45美元

路透3月28日 - 油价自1月触及数年低点以来已反弹约50%，多数分析师预计油价长达一年半的跌势将结束，但亦预估短期内油价没什么上涨空间。

美国原油期货最低跌至每桶26美元，上周则触及近42美元的2016年高点。周一报每桶约39美元，一些分析师认为油价反弹之势气数已尽。

以下是主要预测机构对短期油价预估的精选，以及一些银行对布兰特原油和美国原油价格的年度均值预估。

银行名称 日期 布兰特原油2016年预估 美国原油2016年预估

麦格理 3月28日 45美元 42美元

美银美林 3月17日 46美元 45美元

法国兴业银行 3月16日 38.12美元 36.20美元

摩根士丹利 3月14日 33美元 31.50美元

高盛 3月11日 39美元 38美元

瑞士信贷 3月3日 36.25美元 37.75美元

(完)