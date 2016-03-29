背景资料：油价反弹之势目前似乎将受阻于45美元

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透3月28日 - 油价自1月触及数年低点以来已反弹约50%，多数分析师预计油价长达一年半的跌势将结束，但亦预估短期内油价没什么上涨空间。
美国原油期货最低跌至每桶26美元，上周则触及近42美元的2016年高点。周一报每桶约39美元，一些分析师认为油价反弹之势气数已尽。
以下是主要预测机构对短期油价预估的精选，以及一些银行对布兰特原油和美国原油价格的年度均值预估。
银行名称 日期 布兰特原油2016年预估 美国原油2016年预估
麦格理 3月28日 45美元 42美元
美银美林 3月17日 46美元 45美元
法国兴业银行 3月16日 38.12美元 36.20美元
摩根士丹利 3月14日 33美元 31.50美元
高盛 3月11日 39美元 38美元
瑞士信贷 3月3日 36.25美元 37.75美元
(完)
(编译 于春红; 审校 许娜)
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