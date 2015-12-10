对上海原油期货合约不设外汇交易上限--中国外管局官员

路透北京12月10日 - 中国一位监管官员周四称，中国不会对规划中的新原油合约设置外汇交易限制，旨在推动对该产品的投资。

上海原油期货合约为中国首个允许外资直接参与的大宗商品期货合约，将向伦敦布兰特原油期货和美国西德克萨斯中质油(WTI)合约等全球指标油价合约发起挑战。

“我们在制度设计里更进了一步， 即不会对额度和规模有任何限制，”国家外汇管理局一位官员告诉记者。

中国通过合格境外机构投资者(QFII)计划限制外资对国内资本市场的投资，通过配额机制管控投资的规模。

石油行业消息人士上个月曾表示，中国原油期货合约推出时间可能延后至明年，因股市动荡和反腐调查扩大料推迟监管机构最终批准的时间。

官员们指出，该期货合约将进一步反映中国作为全球第二大原油买家所发挥的重要性与日俱增，同时还因其以人民币计价而有助推动人民币的使用。

中国央行曾表示，期货交易所应通过在期货保证金指定存管银行开立的人民币专用结算账户，为具有结算资格的期货公司或者其他机构提供境内原油期货交易结算服务。而且境外交易者、境外经纪机构人民币期货结算账户的资金不得用于期货交易以外的其他用途。(完)