对上海原油期货合约不设外汇交易上限--中国外管局官员

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京12月10日 - 中国一位监管官员周四称，中国不会对规划中的新原油合约设置外汇交易限制，旨在推动对该产品的投资。
上海原油期货合约为中国首个允许外资直接参与的大宗商品期货合约，将向伦敦布兰特原油期货和美国西德克萨斯中质油(WTI)合约等全球指标油价合约发起挑战。
“我们在制度设计里更进了一步， 即不会对额度和规模有任何限制，”国家外汇管理局一位官员告诉记者。
中国通过合格境外机构投资者(QFII)计划限制外资对国内资本市场的投资，通过配额机制管控投资的规模。
石油行业消息人士上个月曾表示，中国原油期货合约推出时间可能延后至明年，因股市动荡和反腐调查扩大料推迟监管机构最终批准的时间。
官员们指出，该期货合约将进一步反映中国作为全球第二大原油买家所发挥的重要性与日俱增，同时还因其以人民币计价而有助推动人民币的使用。
中国央行曾表示，期货交易所应通过在期货保证金指定存管银行开立的人民币专用结算账户，为具有结算资格的期货公司或者其他机构提供境内原油期货交易结算服务。而且境外交易者、境外经纪机构人民币期货结算账户的资金不得用于期货交易以外的其他用途。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。