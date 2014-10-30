外管局：三季度资本项目逆差大增 国际收支更趋平衡（更新版）

(新增更多细节和分析师评论)

路透北京10月30日 - 中国今年三季度资本和金融项目逆差较二季度大幅扩大，与同期经常项目顺差规模不相上下，显示中国国际收支更趋向平衡的方向。

国家外管局周四公布初步数据显示，今年三季度经常项目顺差815亿美元，资本和金融项目逆差816亿美元。而二季度经常项目顺差734亿美元，资本和金融项目逆差162亿美元，为两年来再现逆差，显示第二季度中国跨境资金流动呈现偏流出压力。(Full Story)

值得关注的是，三季度资本金融项目逆差中，直接投资净流入439亿美元，考虑到三季度储备资产仅增加1亿美元，这意味着资本金融项目下其他子项及净误差与遗漏合计的资本净流出规模可能高逾千亿美元。不过这尚需在之后外管局公布的最终数据中得到确认。

“资本流出是肯定的，毕竟美元等资产更为吸引人，但一个季度流出几百上千亿似乎太大，...现在还不太肯定是否包含了技术调整。”招商银行总行高级分析师刘东亮说。

不过外管局国际收支司司长管涛周四在上海证券报发表署名文章指出，未来“经常项目顺差、资本项目逆差”应该成为中国国际收支调节的理想状态，市场不应过分解读，政策也不必过度反应。

他并强调，随着经常项目收支趋向平衡，人民币汇率趋于均衡合理水平，在国内外经济金融形势错综复杂的背景下，跨境资本流动有进有出，人民币汇率有涨有跌，可能成为一种经常性的现象。

外管局公布的初步数据并显示，三季度经常项目顺差中，货物贸易顺差1,524亿美元，服务贸易逆差581亿美元，收益逆差48亿美元；资本和金融项目逆差中，直接投资净流入439亿美元。

此外，国际储备资产减少0.7亿美元，其中，外汇储备资产减少4.3亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸增加3.6亿美元。

外管局并称，前三季度，中国国际收支经常项目顺差1,620亿美元，其中，货物贸易顺差3,017亿美元，服务贸易逆差1,206亿美元；资本和金融项目逆差141亿美元，其中，直接投资净流入1,369亿美元。

外管局9月末时表示，2015年起将按国际标准编制国际收支平衡表，主要变化为储备资产将列入金融帐户下。即经常帐户记录实际资源变化，资本和金融帐户记录由此引起的净资产变化及资金流动。这一记帐方式变化后，若在不考虑误差与遗漏的前提下，将不再会出现“双顺差”。(Full Story)(完)

更多细节，请点选外管局网站 www.safe.gov.cn

(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。