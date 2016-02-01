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中国财经 | 2016年 2月 1日 星期一 18:16 BJT

中国外管局称未要求暂缓发行新QDII产品 有关报道与事实不符

路透北京2月1日 - 中国国家外汇管理局周一称，有媒体报道称外管局要求QDII机构暂缓发行新的QDII产品，此消息与事实不符。外汇局未要求暂缓发行新的QDII产品。

外管局官方微博指出，目前，QDII业务仍按照相关法规要求正常开展。

此前国内媒体报道称，部分公募基金公司近日已接到监管层的窗口指导，暂停新发QDII产品，QDIE业务也被临时叫停，并称多位基金公司的人士称，窗口指导来自国家外汇管理局，此举目的在于限制资本外流。（完）

(发稿 李文科; 审校 屈桂娟)

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