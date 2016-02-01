中国外管局称未要求暂缓发行新QDII产品 有关报道与事实不符

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月1日 - 中国国家外汇管理局周一称，有媒体报道称外管局要求QDII机构暂缓发行新的QDII产品，此消息与事实不符。外汇局未要求暂缓发行新的QDII产品。
外管局官方微博指出，目前，QDII业务仍按照相关法规要求正常开展。
此前国内媒体报道称，部分公募基金公司近日已接到监管层的窗口指导，暂停新发QDII产品，QDIE业务也被临时叫停，并称多位基金公司的人士称，窗口指导来自国家外汇管理局，此举目的在于限制资本外流。（完）
(发稿 李文科; 审校 屈桂娟)
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。