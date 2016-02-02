中国外汇局称负责QDII投资额度管理 近期未调整QDII相关外管政策

路透北京2月2日 - 中国国家外汇管理局周二对路透表示，外汇局主要负责QDII投资额度管理，近期未对QDII相关外汇管理政策进行调整。

国家外汇局在对路透的官方回复中做出上述表示。

外汇局官方微博周一指出，有媒体报导称外管局要求QDII机构暂缓发行新的QDII产品，此消息与事实不符。外汇局未要求暂缓发行新的QDII产品。

此前，路透报导援引消息称，中国监管层近期已对多家拥有QDII（合格境内机构投资者）资格的基金公司进行指导，让其暂缓发行新的QDII产品；同时明确指出，QDII境外证券投资额度的核准职能在外管局，而核准额度内的产品审批职责在证监会。

之后，国内媒体报导称，部分公募基金公司近日接到监管层的窗口指导，暂停新发QDII产品，QDIE业务也被临时叫停，并称多位基金公司的人士表示，窗口指导来自国家外汇管理局，此举目的在于限制资本外流。（完）