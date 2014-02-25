中国外管局报告：美国退出QE对中国跨境资金流动影响不大

路透北京2月25日 -中国外管局周二发布2013年中国跨境资金流动监测报告，以专栏形式指出，从近期看美国启动QE退出机制对中国跨境资金流动的影响不大、风险依然可控，但从长期看挑战仍不容忽视。

以下为专栏全文：

2013年12月18日，美联储正式宣布于2014年1月启动缩减量化宽松货币政策（以下简称“QE”）。从近期看，美联储启动QE 退出机制对我国跨境资金流动的影响不大、风险依然可控，但从长期看挑战仍不容忽视。

一、我国跨境资金流动迄今尚未受到QE退出的明显影响

2013年年中，美联储量化宽松货币政策退出预期曾对国际金融市场造成一定冲击，部分新兴经济体货币大幅贬值、资金加速外流。当时，我国跨境资金流入也出现了较大幅度下降，但这种变化也体现了政策调控的效果。受银行外汇贷存比与外汇头寸挂钩政策影响，银行外汇放款减少，企业购汇增加，而非结汇下降，是导致同期银行结售汇顺差减少的主要原因。5-8月份月均售汇额较1-4月份增长22%，而月均结汇额仅下降了2%。12月份美联储宣布启动退出机制后，当月我国银行结售汇顺差310亿美元，仍处于较高水平。从全年看，全球新兴市场货币总体贬值，而同期人民币对美元汇率中间价升值3.1%，国际清算银行测算的人民币对主要贸易伙伴的名义和实际有效汇率分别升值7.2%和7.9%。

二、我国经济金融具有较强的抵御QE退出冲击的能力

我国有信心应对美联储QE退出可能带来的冲击。我国经济基本面总体良好，尤其是党的十八届三中全会之后，各个领域的具体改革方案将会制订出台并逐步公布和实施，这有利于中长期经济增长目标的实现。同时，我国财政金融状况相对稳健，货物贸易持续较大顺差，对外负债以外商直接投资形式的中长期资本为主，外汇储备规模庞大，这些都增强了我国抵御外部冲击的底气。

美联储启动QE退出对我国并非完全是负面影响。启动退出机制在一定程度上说明美国经济复苏前景良好，有利于改善我国外需。QE退出带动美元升值，将压低大宗商品价格，有利于我国减少进口支付。QE退出是一个渐进的过程，影响将是逐步释放的，退出初期国内外正向利差也会继续存在。如果退出过程中国际资本回流美国，还将有利于缓解人民币升值压力。

三、QE退出对我国资本流动管理的挑战也不能掉以轻心

美联储退出QE本身会带来诸多不确定性。QE退出将成为市场的焦点和话题，此间任何预期或决策的变化都可能引起市场的反复炒作。同时，QE退出对美国和外部经济金融带来的负面影响会逐步累积释放，部分新兴经济体或将再次出现波动甚至爆发局部危机。这将对我国对外贸易产生冲击，甚至可能引起国际投资者对新兴市场投资风险的重新评估，成为触发我跨境资本流向逆转的诱因。

美联储QE退出将加剧人民币汇率的波动。在美联储QE退出，而欧洲、日本货币政策持续量化宽松的情况下，美元汇率有可能阶段性走强。如果美元汇率进入升值周期后，国际资本大量回流美国，国际资本风险偏好发生转向，可能加剧人民币汇率的波动，海外市场也可能出现人民币贬值预期。

美联储退出QE将加速国内降杠杆进程。一方面，随着美元流动性收紧，境内企业境外融资成本上升，境内主体财务运作可能出现反向调整，加大我国跨境资金流动的波动性。另一方面，人民币汇率与利率的联系日趋紧密。外汇占款是我国货币投放的重要渠道，今后随着 QE退出影响逐步显现，我国外汇占款增幅可能放缓甚至下降。如果市场各方参与者未能就此及时做出适应性调整，有可能导致国内市场流动性趋紧、利率走高，加大生产部门资金成本上升与利润下降之间的矛盾。(完)

欲览报告全文，请点击外管局网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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