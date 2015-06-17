中国外管局：争取人民币加入SDR 减少涉外经济货币错配风险（更新版）

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路透北京6月17日 - 中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周三称，为减少涉外经济的货币错配风险，中国努力争取人民币加入SDR(特别提款权)，会配合国际货币基金组织（IMF）积极认真做好加入SDR的评估工作。

他在外管局发布会上称，中国会按循序渐进的方式，积极稳妥推进资本项目可兑换，但从目前看，还没有宣布资本项目完全可兑换相关的考虑。

“加入SDR对于推进人民币国际化，进一步减少中国涉外经济货币错配、金融风险方面非常重要。”王允贵表示，这是中国经济新常态下的重要部署，也是一个瓜熟蒂落的自然过程。

此前中国央行行长周小川在IMF春季年会上指出，中国离实现人民币资本项目可兑换的目标不远，今年将进一步开放仍不可兑换的资本项目。

上周中国央行发布人民币国际化报告指出，将进一步推动人民币资本项目可兑换改革，包括考虑推出合格境内个人投资者（QDII 2）境外投资试点，同时完善“沪港通”和推出“深港通”，允许非居民在境内发行除衍生品外的金融产品。

外管局资本项目管理司司长郭松在同一场合表示，作为外管局探索的新改革方式，自贸区限额可兑换政策将很快出台；外管局将探索给定的限额范围内不再要求或区分资金用途，但实施的时间将根据外管局内部工作流程而定。

“我们也借鉴了国外的一些成型的经验，过去国外某些国家或者地区也试验过这种方式，效果应该比较明显，如果这个政策能推出来，我们认为我们整个资本项目可兑换程度会大大的提高。”郭松称。

**二季度外汇收支趋向均衡**

王允贵指出，中国一季度跨境收付出现一定逆差，进入二季度后外汇收支形势向更加均衡方向发展，特别是4月份开始形势开始进一步趋好。

根据外管局掌握的数据，二季度外汇资金呈现净流入状态。5月银行净结汇13亿美元，扭转前四个月的银行净售汇。

在跨境资金监测方面，王允贵称，要更加强化对跨境资金流动有关情况的监测，可兑换之后不等于没有管理。外管局会强化关于国际收支统计申报、跨境资金流动监测、外债统计、结售汇统计等相关方面的统计监测要求。

他还提到，外管局会进一步推进贸易投资便利化，同时各类违法违规交易都已经记录在案，外管局会通过非现场大数据分析系统进行排查。

外管局经常项目司司长杜鹏在发布会上称，考虑进一步扩大电子支付第三方支付试点业务范围。全国范围内只要具备相关条件，都可以办理这项业务。而且通过第三方支付机构进行网上交易，个人不受五万美元年度总额的限制。 （完）

(发稿 倪蔚丹；撰写 张金栋; 审校 黄凯)

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