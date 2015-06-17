中国外管局：争取人民币加入SDR 减少涉外经济货币错配风险（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(增加更多细节和背景)
路透北京6月17日 - 中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周三称，为减少涉外经济的货币错配风险，中国努力争取人民币加入SDR(特别提款权)，会配合国际货币基金组织（IMF）积极认真做好加入SDR的评估工作。
他在外管局发布会上称，中国会按循序渐进的方式，积极稳妥推进资本项目可兑换，但从目前看，还没有宣布资本项目完全可兑换相关的考虑。
“加入SDR对于推进人民币国际化，进一步减少中国涉外经济货币错配、金融风险方面非常重要。”王允贵表示，这是中国经济新常态下的重要部署，也是一个瓜熟蒂落的自然过程。
此前中国央行行长周小川在IMF春季年会上指出，中国离实现人民币资本项目可兑换的目标不远，今年将进一步开放仍不可兑换的资本项目。
上周中国央行发布人民币国际化报告指出，将进一步推动人民币资本项目可兑换改革，包括考虑推出合格境内个人投资者（QDII 2）境外投资试点，同时完善“沪港通”和推出“深港通”，允许非居民在境内发行除衍生品外的金融产品。
外管局资本项目管理司司长郭松在同一场合表示，作为外管局探索的新改革方式，自贸区限额可兑换政策将很快出台；外管局将探索给定的限额范围内不再要求或区分资金用途，但实施的时间将根据外管局内部工作流程而定。
“我们也借鉴了国外的一些成型的经验，过去国外某些国家或者地区也试验过这种方式，效果应该比较明显，如果这个政策能推出来，我们认为我们整个资本项目可兑换程度会大大的提高。”郭松称。
**二季度外汇收支趋向均衡**
王允贵指出，中国一季度跨境收付出现一定逆差，进入二季度后外汇收支形势向更加均衡方向发展，特别是4月份开始形势开始进一步趋好。
根据外管局掌握的数据，二季度外汇资金呈现净流入状态。5月银行净结汇13亿美元，扭转前四个月的银行净售汇。
在跨境资金监测方面，王允贵称，要更加强化对跨境资金流动有关情况的监测，可兑换之后不等于没有管理。外管局会强化关于国际收支统计申报、跨境资金流动监测、外债统计、结售汇统计等相关方面的统计监测要求。
他还提到，外管局会进一步推进贸易投资便利化，同时各类违法违规交易都已经记录在案，外管局会通过非现场大数据分析系统进行排查。
外管局经常项目司司长杜鹏在发布会上称，考虑进一步扩大电子支付第三方支付试点业务范围。全国范围内只要具备相关条件，都可以办理这项业务。而且通过第三方支付机构进行网上交易，个人不受五万美元年度总额的限制。 （完）
(发稿 倪蔚丹；撰写 张金栋; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。