外管局：1-2月国际收支口径的服务贸易逆差229亿美元

路透北京3月24日 -中国国家外汇管理局周一公布数据，今年1-2月国际收支口径的国际服务贸易逆差累计229亿美元，其中2月份为逆差96亿美元。近四分之三的逆差由旅游差额所贡献。

外管局自今年起公布国际收支口径的月度服务贸易差额数据，指居民与非居民之间发生的服务贸易交易，此前服务贸易数据包含在国际收支平衡表中按季编制并公布。

外管局数据显示，贡献最大的2月份旅游差额为逆差71亿美元，1-2月累计为逆差168亿美元，对当期的服务贸易逆差分别贡献了74和73.4个百分点。

2月份运输差额为逆差42亿美元，1-2月累计为97亿美元，贡献度分别为43.8和42.3个百分点。

根据外管局公布的季度国际收支平衡表最终数据，2013年一季度的服务贸易差额为逆差275亿美元。当季经常账户差额则为顺差476亿美元，货物差额为顺差675亿美元。

去年一季度的服务贸易逆差中，最大贡献分别来自旅游逆差（179亿美元，贡献65.1个百分点）和运输逆差（128亿美元，贡献46.5个百分点）。

今1月末以来人民币出现大幅贬值，今年至今人民币兑美元汇率累计贬值幅度约2.4%。其中2月份代客结售汇顺差和外汇占款均较1月大幅回落，当月进出口增速同比也出现超预期回落，贸易差额为逆差229.8亿美元。（完）

参看详情请点选外管局网站 www.safe.gov.cn

(发稿 李然; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。